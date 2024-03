Примера. Атлетико - Барселона 0:3. Любимый соперник Хави

"Барселона" неожиданно просто обыграла "Атлетико" на его же поле. После "Интера" "Матрасники" оказались не готовыми к еще одному топ-сопернику.

Глобально хватило команду Диего Симеоне где-то на полчаса. Только на этом отрезке она не позволяла играть "Барсе", накрывала высоко, а Барриос с Лино даже забить могли, но промазали.

Дальше у "Атлетико" начался физический спад, каталонцы это почувствовали, и на 38-й минуте расчертили идеальную атаку: Гюндоган отдал на Левандовского, тот прострелил на Феликса - и Жоау забил второй гол в сезоне в ворота клуба, которому принадлежит. Бывает и такое.

3 - @lewy_official ???????? is the first player to be involved in at least three goals in an away @LaLigaEn match against #AtléticoDeMadrid since Cristiano Ronaldo in November 2016 (G3), the sixth to do so in the 21st century in the competition. Feat. pic.twitter.com/tpAMgsDhGU

Начало второго тайма - и снова физическое превосходство "Барсы", которая запрессинговала "Атлетико" на его половине, довела мяч до Роберта, а тот в Прощенное воскресенье прощать был вообще не намерен - 0:2.

"Атлетико" мог вернуться в игру всего раз - когда сперва Льоренте, а затем Депай расстреливали ворота, но тер Штеген выполнил два блестящих сэйва и пресек возможный камбэк "Матрасников" в зародыше.

Ну, а дальше Левандовский еще и Фермина в штрафной навесом нашел - и это превратило последние полчаса игры в "мусорное время".

Каталонцы не особо стремились забивать четвертый, но даже так Виктор Роке заработал для Молины удаление. Хозяева? Ничего. Зеро.

3 - #AtléticoDeMadrid ????⚪️ have been defeated at the Cívitas Metropolitano by at 3+ goals difference for the first time in any competition, the sixth time they have conceded three goals at the new stadium and the first time they have conceded three goals and scored none. Drought. pic.twitter.com/BbyDvXyEOv