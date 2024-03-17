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Примера. Атлетико - Барселона 0:3. Любимый соперник Хави

Испания
Обновлено

Феликс снова забивает своей команде

Примера. Атлетико - Барселона 0:3. Любимый соперник Хави

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" неожиданно просто обыграла "Атлетико" на его же поле. После "Интера" "Матрасники" оказались не готовыми к еще одному топ-сопернику.

Глобально хватило команду Диего Симеоне где-то на полчаса. Только на этом отрезке она не позволяла играть "Барсе", накрывала высоко, а Барриос с Лино даже забить могли, но промазали.

Дальше у "Атлетико" начался физический спад, каталонцы это почувствовали, и на 38-й минуте расчертили идеальную атаку: Гюндоган отдал на Левандовского, тот прострелил на Феликса - и Жоау забил второй гол в сезоне в ворота клуба, которому принадлежит. Бывает и такое.

Начало второго тайма - и снова физическое превосходство "Барсы", которая запрессинговала "Атлетико" на его половине, довела мяч до Роберта, а тот в Прощенное воскресенье прощать был вообще не намерен - 0:2.

"Атлетико" мог вернуться в игру всего раз - когда сперва Льоренте, а затем Депай расстреливали ворота, но тер Штеген выполнил два блестящих сэйва и пресек возможный камбэк "Матрасников" в зародыше.

Ну, а дальше Левандовский еще и Фермина в штрафной навесом нашел - и это превратило последние полчаса игры в "мусорное время".

Каталонцы не особо стремились забивать четвертый, но даже так Виктор Роке заработал для Молины удаление. Хозяева? Ничего. Зеро.

В таблице победа подняла "Барсу" на второе место - у нее 64 очка. "Реал" далеко впереди с 72 баллами, зато команда Хави обошла "Жирону", у которой 62. "Атлетико", в свою очередь, остался на 5-й позиции с 55 очками. Обойти "Атлетик Бильбао" и вернуться в ТОП-4 - сейчас главная задача команды Симеоне на остаток чемпионата.

Примера, 29-й тур. Мадрид, "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" Мадрид – "Барселона" 0:3

Голы: Феликс 38, Левандовский 47, Лопес 65

"Атлетико": Облак – Витцель, Мандава, Савич – Барриос – Молина, Льоренте (Коке 58), де Пауль (Сауль 66), Лино (Гризманн 46) – Мората (Депай 46), Рикельме (Корреа 58)

"Барселона": тер Штеген – Форт (Касадо 82), Кубарси, Араухо, Кунде – Лопес (Мартинес 82), Роберто (Ромеу 77), Гюндоган – Феликс (Роке 77), Левандовский, Рафинья (Ямаль 61)

Предупреждения: де Пауль 46, Савич 61, Барриос 89 – Кунде 33

Удаления: Молина 90+2 – Хави

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1 голосов
Комментарии
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Вarcelinius
18.03.2024 в 01:03
Алграбе, синку, ти де? Де, де? В піз... Ото там і сиди, не вилазь.
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Комментарии 30
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Вarcelinius
18.03.2024 в 01:03
Алграбе, синку, ти де? Де, де? В піз... Ото там і сиди, не вилазь.
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1
0
metall5291 (Kharkiv)
18.03.2024 в 00:59
Могу понять радость болельщиков барсуков от этого локального успеха. Вторыми в Ла-Лиге они, скорее всего, будут. А полосатые рискуют не попасть в четверку. Но Реалу и его болельщикам от этого не холодно и не жарко. В чемпионате он всё равно займет первое место. А что и с кем произойдет в ЛЧ - посмотрим. Все пары практически равные.
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0
2
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Вarcelinius
18.03.2024 в 00:43
Ну и где тот смешной мадри@ас, шо в анонсе писал Атлетико-шляпа 3-1?
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1
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.03.2024 в 00:48
Рашист из кирова? Как где, там же сейчас за путина голосуют.
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1
0
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Вarcelinius
18.03.2024 в 00:56
Орки хана выбирают? Гойда, мать вашу, гойда!
 
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Вarcelinius
18.03.2024 в 00:12
Индейцы сами себя в мыло загнали в первые пол часа, кто ж им доктор?
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1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.03.2024 в 00:16
Хорошая проверка перед ПСЖ. Думаю есть шансы. А как тебе Феликс? ) Утер нос Симеоне.)
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2
2
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Вarcelinius
18.03.2024 в 00:20
Феля молодец! Ему бы другого тренера, а не чави, и он бы ещё больше раскрылся в Барсе. Ну, а Симеоне просто лошара.
 
2
2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.03.2024 в 00:22
Понравились замены от Симеоне. Замена- гол. Еще замена и еще гол. Жаль, что больше замен нельзя было сделать
 
2
0
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Spokoyno (Київ)
18.03.2024 в 00:22
Авжеж... Битися-боритися та ще з швайкою в дупі від ЕльЧоло то головний козир Атлетико Та ще Барселона у багатьох матчах показала, що її можна перебігати І він "рванув, як на 500" та впав, як від півлітра
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1
1
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Вarcelinius
18.03.2024 в 00:27
Разве от пол литры падают?
 
1
1
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Spokoyno (Київ)
18.03.2024 в 00:32
Так це після вчорашнього
 
1
1
Перевзутий
18.03.2024 в 00:09
Хо-хо!
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1
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.03.2024 в 00:10
А то.))
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1
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.03.2024 в 00:07
Молодцы Барса. Спокойно, без стресса для болельщиков, уверенная победа. Радуют молодые игроки, играют по-взрослому . Надеюсь, что следующий тренер будет доверять им в следующем сезоне и не будет нужды тратить деньги на покупки новичков и не не нужно будет собирать свободных агентов по всему миру. Мои поздравления всем барселонцам!!!
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3
1
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Вarcelinius
18.03.2024 в 00:50
За Барсу, будьмо!
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0
0
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Вarcelinius
18.03.2024 в 00:05
Всех, кто за Барсу с победой! Да здравствует Барселона! Барса понад усе!
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Вarcelinius
18.03.2024 в 00:02
Имели мы индейцев, имеем и будем иметь.
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2
2
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Spokoyno (Київ)
18.03.2024 в 00:05
Ай бґосте спіймали втомлених... Відігратися від Інтера, то багато сил та нервів коштувало!
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1
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Вarcelinius
18.03.2024 в 00:08
Мы с Наполи тоже не в гольф играли.
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.03.2024 в 00:12
Виталий, Барса лучше и потому победила. В предыдущих играх тоже побеждали.
 
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Spokoyno (Київ)
18.03.2024 в 00:13
Наполі наразі проти Інтера -31
 
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Spokoyno (Київ)
18.03.2024 в 00:16
Алекс та хто ж сперечається Вийшло що готувалися до БИТВИ, а вийшов ПОГРОМ напівживого суперника. Пригадайте першу гру...
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.03.2024 в 00:18
Пригадал и тоже победили, и снова Феликс
 
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Spokoyno (Київ)
18.03.2024 в 00:02
Той варіант, що проглядався всім хто вміє зважати на обставини Ну надірвався Атлетико у середу! Красномовний жест Сіміоне після третього «Заспокойтесь ми програли!» Тому важка виїзна гра – важка у той же час ЯСКРАВА перемога Барселони! Фелікс та Левандовський пригадали, що потрібно забивати! Роберт ще + асист і молодь завершила ПОГРОМ PS І смугастеньки не можуть не нагидити хоч в дрібничках… Господарі руками декілька разів зупиняють атаки гостей і суддя навіть не завжди свистів, а Кунде за подібне одразу карткою нагородив! А відвертий удар де Пауля ПРЯМОЮ ногою у кістку Роберто хіба це не ЧЕРВОНА!?!
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1
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metall5291 (Kharkiv)
18.03.2024 в 00:00
Жалкое зрелище, этот Атлетико. Можно конечно, проиграть, но так, без борьбы (???).
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3
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.03.2024 в 00:09
Минус жалкому комментарию.
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1
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Spokoyno (Київ)
18.03.2024 в 00:18
КаКл обКаКлался треба поспівчувати
 
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metall5291 (Kharkiv)
18.03.2024 в 00:34
Дядьку, краще слідкуй, щоб тебе не обкакала твоя корова.
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.03.2024 в 01:07
Проходи мимо, ты здесь никому не интересен.
 
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