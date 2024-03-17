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Во второй раз в сезоне. Хави был удален в первом тайме матча против Атлетико за разговоры с арбитром

Испания

Договорился

Во второй раз в сезоне. Хави был удален в первом тайме матча против Атлетико за разговоры с арбитром

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" и "Барселона" встречаются в рамках 29-го тура чемпионата Испании.

В конце первого тайма этого матча "блауграна" осталась без главного тренера. Хави был удален из скамейки для запасных.

На 41 минуте наставник "Барсы" начал спорить с арбитром и получил желтую карточку. Он не успокоился и практически сразу после этого получил вторую желтую, а затем увидел перед собой и красный свет.

Это уже второе удаления испанца в текущем чемпионате. В матче первого тура Хави получил прямую красную во время поединка с "Хетафе". Тогда "Барселона" сыграла вничью 0:0.

По состоянию на 70 минуту "блауграна" ведет в счете в Мадриде 3:0. За ходом встречи можно следить в текстовой трансляции от UA-Football.

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