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Тони Кроос прокомментировал свое будущее после Евро-2024

Испания

Многое пока непонятно (с)

Тони Кроос прокомментировал свое будущее после Евро-2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

Новина українською

Тони Кроос, полузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии, рассказал о своем будущем после Евро-2024.

"Многое пока непонятно, а тем более то, что будет после Евро. У меня еще даже нет клубного контракта на следующий сезон. Я должен сначала разобраться с этим".

Кроос имеет контракт с "Реалом", который рассчитан до июня 2024 года. Тони в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 28 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 7 ассистов.

Читайте такжеИсточник: Кроос находится в шаге от продления контракта с Реалом
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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