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Тони Кроос прокомментировал свое будущее после Евро-2024
Многое пока непонятно (с)
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
Тони Кроос, полузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии, рассказал о своем будущем после Евро-2024.
"Многое пока непонятно, а тем более то, что будет после Евро. У меня еще даже нет клубного контракта на следующий сезон. Я должен сначала разобраться с этим".
Кроос имеет контракт с "Реалом", который рассчитан до июня 2024 года. Тони в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 28 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 7 ассистов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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