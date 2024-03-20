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Барселона летом проведёт третье турне по США. Один из матчей - против Реала

Испания
Обновлено

Американских болельщиков ждёт очередное товарищеское Эль Класико

Барселона летом проведёт третье турне по США. Один из матчей - против Реала

FC Barcelona

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Этим летом "Барселона" проведёт третью предсезонную подготовку подряд в Соединенных Штатах Америки, сообщает The Mirror.

Каталонский клуб примет участие в турнире Soccer Champions Tour вместе с четырьмя другими элитными европейскими командами. Матчи состоятся в таких городах, как Орландо, Нью-Джерси и Балтимор.

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Соперниками "сине-гранатовых" станут "Манчестер Сити" (30 июля), мадридский "Реал" (3 августа) и "Милан" (6 августа). Пятым участником мини-турнира стал лондонский "Челси" – с ним "Барса" не сыграет.

Отмечается, что целью поездки является не только получение заработка, но и проведение различных социальных мероприятий для расширения своего влияния на американском рынке.

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США Барселона Реал (Мадрид) товарищеские матчи
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Источник:
The Mirror
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
20.03.2024 в 11:45
Авжеж не лише заробити бабки, але і освоїти багатий на гроші ринок Бо США найбагатша країна, а футбол - спорт номер ОДИН у світі, там по "збору баксів" навіть у трійку не входить!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
20.03.2024 в 11:45
Авжеж не лише заробити бабки, але і освоїти багатий на гроші ринок Бо США найбагатша країна, а футбол - спорт номер ОДИН у світі, там по "збору баксів" навіть у трійку не входить!
Ответить
0
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