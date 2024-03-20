Барселона летом проведёт третье турне по США. Один из матчей - против Реала

Этим летом "Барселона" проведёт третью предсезонную подготовку подряд в Соединенных Штатах Америки, сообщает The Mirror.

Каталонский клуб примет участие в турнире Soccer Champions Tour вместе с четырьмя другими элитными европейскими командами. Матчи состоятся в таких городах, как Орландо, Нью-Джерси и Балтимор.

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Соперниками "сине-гранатовых" станут "Манчестер Сити" (30 июля), мадридский "Реал" (3 августа) и "Милан" (6 августа). Пятым участником мини-турнира стал лондонский "Челси" – с ним "Барса" не сыграет.

Отмечается, что целью поездки является не только получение заработка, но и проведение различных социальных мероприятий для расширения своего влияния на американском рынке.