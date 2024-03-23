Продление аренд. Лапорт рассказал, каким образом Барселона удержит Канселу и Феликса

Президент “Барселоны” Жоан Лапорта рассказал, как клуб попытается удержать Жоау Канселу и Жоау Феликса.

“Я думаю, что они продолжат работать в “Барселоне” в следующем сезоне. Я надеюсь, что "Атлетико" не создаст никаких проблем. Я не думаю, что "Ман Сити" ограничит это.

Наверное, это будет пролонгация аренд с фиксированной суммой выкупа”, - сказал функционер.