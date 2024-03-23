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Продление аренд. Лапорт рассказал, каким образом Барселона удержит Канселу и Феликса
С фиксированной суммой выкупа
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент “Барселоны” Жоан Лапорта рассказал, как клуб попытается удержать Жоау Канселу и Жоау Феликса.
“Я думаю, что они продолжат работать в “Барселоне” в следующем сезоне. Я надеюсь, что "Атлетико" не создаст никаких проблем. Я не думаю, что "Ман Сити" ограничит это.
Наверное, это будет пролонгация аренд с фиксированной суммой выкупа”, - сказал функционер.
Сроки текущих аренд обоих футболистов подходят к концу в июне этого года.
На счету Феликса девять голов и пять ассистов в 34 матчах этого сезона во всех турнирах, а в активе Канселу 4+4 за 34 поединка.
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