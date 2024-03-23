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Источник: Аль-Хиляль предлагает 100 миллионов евро за Рафинью

Испания

Что делать Барселоне?

Источник: Аль-Хиляль предлагает 100 миллионов евро за Рафинью

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Журналист издания AS Хоаким Пьера располагает информацией, что "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии предложил "Барселоне" 100 миллионов евро за Рафинью. Рыночная стоимость игрока - 49,6 миллионов. Кроме этого, саудиты готовы утроить заработную плату игрока.

Напомним, что Рафинья перешел в "Барселону" летом 2022-го года. Тогда каталонцы заплатили 57 миллионов евро. Контракт футболиста рассчитан до лета 2026-го года.

В текущем сезоне Рафинья провел за "Барселону" 28 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

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Источник:
AS
Опубликовал: Виктор Иванчук
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