Источник: Аль-Хиляль предлагает 100 миллионов евро за Рафинью

Журналист издания AS Хоаким Пьера располагает информацией, что "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии предложил "Барселоне" 100 миллионов евро за Рафинью. Рыночная стоимость игрока - 49,6 миллионов. Кроме этого, саудиты готовы утроить заработную плату игрока.

Напомним, что Рафинья перешел в "Барселону" летом 2022-го года. Тогда каталонцы заплатили 57 миллионов евро. Контракт футболиста рассчитан до лета 2026-го года.

В текущем сезоне Рафинья провел за "Барселону" 28 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.