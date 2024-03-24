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Барселона заинтересована в опорном полузащитнике Наполи

Испания
Обновлено

Еще одна аренда?

Барселона заинтересована в опорном полузащитнике Наполи

Фото: calcionapolitv.it

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил информацию о том, что клуб заинтересован в полузащитнике "Наполи" Станиславе Лоботке.

По имеющеюся информации, Жоан Лапорта говорил о словацком полузащитнике со спортивным директором "Барсы" Деку. У "Наполи" согласны продать 29-летнего игрока за минимум 40 миллионов евро, такая сума для "Барселоны" может быть затруднительной, но "каталонцы" не исключают вариант аренды.

Напомним, за этот сезон Лоботка принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение словацкого игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

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Источник:
Ніколо Скіра
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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