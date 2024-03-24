Барселона заинтересована в опорном полузащитнике Наполи

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил информацию о том, что клуб заинтересован в полузащитнике "Наполи" Станиславе Лоботке.

По имеющеюся информации, Жоан Лапорта говорил о словацком полузащитнике со спортивным директором "Барсы" Деку. У "Наполи" согласны продать 29-летнего игрока за минимум 40 миллионов евро, такая сума для "Барселоны" может быть затруднительной, но "каталонцы" не исключают вариант аренды.

#Barça’s President Joan #Laporta: “We want to sign #Lobotka. I have already talked about him with Deco…”. His contract with #Napoli expires in 2027 and they ask €40M at least to sell the midfielder. #transfers #FCB — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 24, 2024

Напомним, за этот сезон Лоботка принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение словацкого игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.