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Тчуамени: Кроос для меня один из лучших полузащитников всех времен

Испания
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Последний сезон для немца?

Тчуамени: Кроос для меня один из лучших полузащитников всех времен

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Реал Мадрида" Орельен Тчуамени рассказал о будущем Тони Крооса.

"Кроос для меня один из лучших полузащитников всех времен. Имеет невероятный уровень в этом сезоне.

Имеет всего годовалый контракт. Поэтому в конце каждого сезона он может решить, хочет ли он остановиться или нет. И когда вы с ним разговариваете, он говорит: "Да, я могу остановиться в конце сезона, потому что хочу остановиться на вершине". Это трудно понять, но в конце концов я думаю, что он прав", — сказал француз для The Bridge

Напомним, Тони Кроос принял участие в 28 матчах во всех турнирах, отличившись 1 голом и семью результативными передачами.

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Тони Кроос Реал (Мадрид) Орельен Тчуамени
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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