Тчуамени: Кроос для меня один из лучших полузащитников всех времен

Полузащитник "Реал Мадрида" Орельен Тчуамени рассказал о будущем Тони Крооса.

"Кроос для меня один из лучших полузащитников всех времен. Имеет невероятный уровень в этом сезоне.

Имеет всего годовалый контракт. Поэтому в конце каждого сезона он может решить, хочет ли он остановиться или нет. И когда вы с ним разговариваете, он говорит: "Да, я могу остановиться в конце сезона, потому что хочу остановиться на вершине". Это трудно понять, но в конце концов я думаю, что он прав", — сказал француз для The Bridge