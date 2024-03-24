Канселу: Не жалею об аренде в Баварии, даже несмотря на то, что Сити выиграл Лигу чемпионов

В сезоне 2022/23 "Манчестер Сити" отдал в аренду в "Баварию" защитника Жоау Канселу. Футболист рассказал о тогдашнем пребывании в Германии.

Определенные обстоятельства привели к тому, что в прошлом году меня отдали в аренду в "Баварию". Я не жалею об этом, даже несмотря на то, что "Сити" выиграл Лигу чемпионов. Я чувствую, что сделал правильный выбор. Я перешел в клуб, который действительно хотел меня - они хотели меня еще до продления моего контракта [с "Сити"]. Бавария" была клубом, который дал мне многое за те шесть месяцев, что я там провел. Я играл с великолепными игроками, а клуб был зрелищным.

Бундеслига оказалась сложнее, чем я думал. Я думал, что немецкая лига легче, чем оказалось, и что "Бавария" доминирует гораздо больше, особенно потому, что они выиграли 10 титулов подряд. В конце концов, все усложнилось, потому что Дортмунд был в очень хорошем состоянии, когда я приехал, и играл в очень хороший футбол. Мне было приятно играть за эту команду, полную таланта, и почувствовать счастье выиграть титул вместе с клубом.