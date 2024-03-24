  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Канселу: Не жалею об аренде в Баварии, даже несмотря на то, что Сити выиграл Лигу чемпионов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Канселу: Не жалею об аренде в Баварии, даже несмотря на то, что Сити выиграл Лигу чемпионов

Испания

Вспомнил былые времена

Канселу: Не жалею об аренде в Баварии, даже несмотря на то, что Сити выиграл Лигу чемпионов

Бавария

Новина українською

В сезоне 2022/23 "Манчестер Сити" отдал в аренду в "Баварию" защитника Жоау Канселу. Футболист рассказал о тогдашнем пребывании в Германии.

Определенные обстоятельства привели к тому, что в прошлом году меня отдали в аренду в "Баварию". Я не жалею об этом, даже несмотря на то, что "Сити" выиграл Лигу чемпионов. Я чувствую, что сделал правильный выбор. Я перешел в клуб, который действительно хотел меня - они хотели меня еще до продления моего контракта [с "Сити"]. Бавария" была клубом, который дал мне многое за те шесть месяцев, что я там провел. Я играл с великолепными игроками, а клуб был зрелищным.

Бундеслига оказалась сложнее, чем я думал. Я думал, что немецкая лига легче, чем оказалось, и что "Бавария" доминирует гораздо больше, особенно потому, что они выиграли 10 титулов подряд. В конце концов, все усложнилось, потому что Дортмунд был в очень хорошем состоянии, когда я приехал, и играл в очень хороший футбол. Мне было приятно играть за эту команду, полную таланта, и почувствовать счастье выиграть титул вместе с клубом.

Канселу отыграл за мюнхенцев 21 матч, забил 1 гол и отдал 6 ассистов. В этом сезоне игрок провел за "Барселону" 32 игры (4 гола и 4 результативные передачи).

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед, Байер и Интер интересуются 19-летним защитником Барселоны
yellow-arrow
Нико Уильямс: Винисиуса оскорбляют за то, что он великий игрок, и за то, что он темнокожий
yellow-arrow
Винисиус - об Эндрике: Ожидаю, что он придет в Реал готовым влиять на игру
Бавария (Мюнхен) Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
abola.pt
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости