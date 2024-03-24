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Женское Эль Классико не удивляет. Реал - Барселона 0:3. Видеообзор матча

Испания

Реал - Барселона ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24.03.2024 ⋇ Эль Класико на UA-Футбол

Женское Эль Классико не удивляет. Реал - Барселона 0:3. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "Барселона"

Новина українською

Пока в мужском футболе продолжается перерыв на матчи сборных, в испанском женском первенстве состоялось Эль Класико - "Реал" играл на своем поле с "Барселоной".

Каталонцы ожидаемо победили Мадрид со счетом 3:0. Это была 14 подряд победа женской команды "Барселоны" над "Реалом". Общий счет встреч - 49:6.

Чемпионат Испании (женщины), 21 тур
Реал - Барселона - 0:3
Голы: Рольфо, 10, Бонмати, 55, Грэм, 67

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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