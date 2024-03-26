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Зидан о Беллингеме: нам повезло, что он здесь, в Мадриде

Испания

Легендарный француз в восторге от того уровня, который демонстрирует англичанин

Зидан о Беллингеме: нам повезло, что он здесь, в Мадриде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Недавно на "Сантьяго Бернабеу" состоялся благотворительный матч между "Реалом" и "Порту" в рамках Corazón Classic Match. Играли между собой легенды команд такие как Роберто Карлос, Зинедин Зидан, Икер Касильяс, Витор Байя, Босингва и другие. Перед встречей, бывшего тренера сливочных спросили о Джуде Беллингеме, который перешел к мадридцам летом прошлого года.

"От "пятерки" до "пятерки". Хотя мы не одного возраста, но носим идентичный номер. [Он] эффектный, потрясающий, нам повезло, что он здесь, в Мадриде. Он действительно очень хорош, и я надеюсь, что он принесет много трофеев, что является самым главным", - цитирует француза Marca.

Добавим, что Джуж Беллингем записал на свой счет 20 голов и девять голевых передач в 31 матче этого сезона.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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