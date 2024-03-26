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Карвахаль: Испания - не расистская страна, мы будем защищать Винисиуса
Ветеран "королевского" клуба поддержал звёздного бразильца
Football Espana
Правый защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль высказался о проблемах своего одноклубника Винисиуса Жуниора с испанскими болельщиками.
"Не думаю, что Испания — расистская страна. У нас очень высокий уровень социальной интеграции. Я родом из скромного района Леганеса, и без проблем вырос с детьми разных национальностей, у меня есть друзья с разными цветами кожи.
К сожалению, есть люди, которые ходят на футбольные матчи, чтобы выплеснуть свой гнев и ярость. Это позор. Надеюсь, такие люди не смогут посещать стадионы, потому что это самое уродливое, что можно увидеть в спорте", - сказал Дани в интервью Marca.
Напомним, сегодня оба игрока "сливочных" сойдутся в товарищеском матче между сборными Испании и Бразилии. Начало игры - в 22:30 по киевскому времени.
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