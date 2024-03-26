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34-летний Парехо продлил контракт с Вильярреалом

Испания

Стороны продолжили сотрудничество

34-летний Парехо продлил контракт с Вильярреалом

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Terron/Europa Press

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Пресс-служба испанского "Вильярреала" объявила о продлении контракта с полузащитником Даниэлем Парехо.

Новое соглашение 34-летнего футболиста с "жёлтой субмариной" рассчитано до конца июня 2026 года.

Парехо является воспитанником мадридского "Реала". В составе "Вильярреала" Дани выступает с 2020 года, и с тех пор провёл за команду 182 игры, в которых забил 12 голов и отдал 31 голевую передачу.

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Даниэль Парехо Вильярреал контракт
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Опубликовал: Александр Бураков
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