34-летний Парехо продлил контракт с Вильярреалом

Пресс-служба испанского "Вильярреала" объявила о продлении контракта с полузащитником Даниэлем Парехо.

Новое соглашение 34-летнего футболиста с "жёлтой субмариной" рассчитано до конца июня 2026 года.

Парехо является воспитанником мадридского "Реала". В составе "Вильярреала" Дани выступает с 2020 года, и с тех пор провёл за команду 182 игры, в которых забил 12 голов и отдал 31 голевую передачу.