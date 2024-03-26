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34-летний Парехо продлил контракт с Вильярреалом
Стороны продолжили сотрудничество
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Terron/Europa Press
Пресс-служба испанского "Вильярреала" объявила о продлении контракта с полузащитником Даниэлем Парехо.
Новое соглашение 34-летнего футболиста с "жёлтой субмариной" рассчитано до конца июня 2026 года.
Парехо является воспитанником мадридского "Реала". В составе "Вильярреала" Дани выступает с 2020 года, и с тех пор провёл за команду 182 игры, в которых забил 12 голов и отдал 31 голевую передачу.
El timón del Submarino pone rumbo a 2026 pic.twitter.com/wDTz0OcGcJ— Villarreal CF (@VillarrealCF) March 26, 2024
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