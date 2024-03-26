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Пике уволил главного тренера Андорры
Экс-игрок Барселоны впервые увольняет тренера как крупнейший акционер клуба
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Тренер Эдер Сарабия стал историей для "Андорры". Тренер, который вывел команду Княжества в Сегунду, был уволен из-за неутешительных результатов клуба - последнее место в турнирной таблице с отставанием в 4 очка от спасительного 18 места после 32 туров.
Как сообщает Marca, совет директоров во главе с Жераром Пике уже ищут ему замену и похоже, что Альберт Селадес - первый на повестке дня трехцветных.
Напомним, что в 2018 году бывший игрок "Барселоны" Пике приобрел "Андорру", погасив долг клуба в размере 200 тысяч евро.
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