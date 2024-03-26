  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Пике уволил главного тренера Андорры
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пике уволил главного тренера Андорры

Испания

Экс-игрок Барселоны впервые увольняет тренера как крупнейший акционер клуба

Пике уволил главного тренера Андорры

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Тренер Эдер Сарабия стал историей для "Андорры". Тренер, который вывел команду Княжества в Сегунду, был уволен из-за неутешительных результатов клуба - последнее место в турнирной таблице с отставанием в 4 очка от спасительного 18 места после 32 туров.

Как сообщает Marca, совет директоров во главе с Жераром Пике уже ищут ему замену и похоже, что Альберт Селадес - первый на повестке дня трехцветных.

Напомним, что в 2018 году бывший игрок "Барселоны" Пике приобрел "Андорру", погасив долг клуба в размере 200 тысяч евро.

По теме
yellow-arrow
Чилаверт - о слезах Винисиуса во время разговора о расизме: Не будь педиком, футбол - для мужчин
yellow-arrow
34-летний Парехо продлил контракт с Вильярреалом
yellow-arrow
Эндрик - после разговора с Модричем: Надеюсь, что буду носить номер 9 на футболке Реала
ФК Андорра Эдер Сарабия Жерар Пике
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости