Реал Мадрид договорился продлить контракт со своим защитником - Источник

Мадридский "Реал" достиг договоренностей о продлении контракта с 32-летним правым защитником Лукасом Васкесом.

По информации издания AS, главный тренер клуба Карло Анчелотти убедил Васкеса остаться в Испании. Специалист ценит отношение футболиста к игре.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

У Лукаса заканчивается контракт с "Реалом" в июне этого года. Защитник в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 22 матча, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.