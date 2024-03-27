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Реал Мадрид договорился продлить контракт со своим защитником - Источник

Испания
Обновлено

Лукас Васкес остается в своем клубе

Реал Мадрид договорился продлить контракт со своим защитником - Источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" достиг договоренностей о продлении контракта с 32-летним правым защитником Лукасом Васкесом.

По информации издания AS, главный тренер клуба Карло Анчелотти убедил Васкеса остаться в Испании. Специалист ценит отношение футболиста к игре.

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У Лукаса заканчивается контракт с "Реалом" в июне этого года. Защитник в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 22 матча, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Лукас Васкес
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