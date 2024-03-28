Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Разные слова на родных языках. Довбик вместе с партнерами по Жироне принял участие в интересном челлендже
Видео с игроками
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный аккаунт "Жироны" опубликовал видео, где Артем Довбик, Арнау Мартинес, Джон Солис, Анталь Яакошбили называли разные слова на родных языках.
Видео сопровождалось субтитрами, которые не точно передавали то, что говорили игроки (по крайней мере, в случае Довбика):
Напомним, что Жирона в нынешнем сезоне занимает 3 место в турнирной таблице Ла Лиги, каталонцы одержали 19 побед, 5 ничьих и 5 поражений.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая
- Не Титаник - ледокол! Акценты зрителя на игре Украины с Исландией
- Дер-Класикер, Забарный vs Миколенко, Артета vs Пеп. Расписание футбола на 25 – 31 марта
- Красотка дня. Яркая возлюбленная молодой звезды сборной Боснии. ФОТО
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн