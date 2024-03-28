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Разные слова на родных языках. Довбик вместе с партнерами по Жироне принял участие в интересном челлендже

Испания
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Видео с игроками

Разные слова на родных языках. Довбик вместе с партнерами по Жироне принял участие в интересном челлендже

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Официальный аккаунт "Жироны" опубликовал видео, где Артем Довбик, Арнау Мартинес, Джон Солис, Анталь Яакошбили называли разные слова на родных языках.

Видео сопровождалось субтитрами, которые не точно передавали то, что говорили игроки (по крайней мере, в случае Довбика):

Напомним, что Жирона в нынешнем сезоне занимает 3 место в турнирной таблице Ла Лиги, каталонцы одержали 19 побед, 5 ничьих и 5 поражений.

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Артем Довбик Жирона
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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