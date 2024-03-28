"Я защищаю мир и толерантность". Рюдигер отреагировал на обвинения в поддержке ИГИЛ

Защитник мадридского "Реала" и сборной Германии Антонио Рюдригер ответил на обвинения в поддержке деятельности "Исламского государства" со стороны журналиста Юлиан Райхельта из-за жеста на фотографии.

"Как набожный мусульманин , я исповедую свою веру. Многие члены моей семьи принадлежат к разным религиям. Однако мы уважаем друг друга и вместе отмечаем религиозные праздники. Уважение и терпимость — это основополагающие принципы, которые мы все соблюдаем в нашей семье.

Я защищаю мир и толерантность. Жест, который я использовал, называется "таухид". В исламе это считается символом единства и единобожия.

Однако я также признаю, что из-за недостатка внимательности предоставил третьим лицам возможность намеренно неверно истолковать ситуацию для радикализации и поляризации мнений", - цитирует немца AS.