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"Я защищаю мир и толерантность". Рюдигер отреагировал на обвинения в поддержке ИГИЛ

Испания

Антонио - не исламист

"Я защищаю мир и толерантность". Рюдигер отреагировал на обвинения в поддержке ИГИЛ

Raport

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Защитник мадридского "Реала" и сборной Германии Антонио Рюдригер ответил на обвинения в поддержке деятельности "Исламского государства" со стороны журналиста Юлиан Райхельта из-за жеста на фотографии.

"Как набожный мусульманин , я исповедую свою веру. Многие члены моей семьи принадлежат к разным религиям. Однако мы уважаем друг друга и вместе отмечаем религиозные праздники. Уважение и терпимость — это основополагающие принципы, которые мы все соблюдаем в нашей семье.

Я защищаю мир и толерантность. Жест, который я использовал, называется "таухид". В исламе это считается символом единства и единобожия.

Однако я также признаю, что из-за недостатка внимательности предоставил третьим лицам возможность намеренно неверно истолковать ситуацию для радикализации и поляризации мнений", - цитирует немца AS.

"Палец ИГИЛ" - жест, изображаемый поднятым вверх указательным пальцем, используется боевиками "Исламского государства" как символ своего дела, "излучающий силу и победу".

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Германия Реал (Мадрид) Антонио Рюдигер терроризм
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
28.03.2024 в 15:44
Винька спокойно вздохнул... Рюдигер то оказывается террорист.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
28.03.2024 в 15:44
Винька спокойно вздохнул... Рюдигер то оказывается террорист.
Ответить
0
0

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