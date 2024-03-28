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"Я защищаю мир и толерантность". Рюдигер отреагировал на обвинения в поддержке ИГИЛ
Антонио - не исламист
Raport
Защитник мадридского "Реала" и сборной Германии Антонио Рюдригер ответил на обвинения в поддержке деятельности "Исламского государства" со стороны журналиста Юлиан Райхельта из-за жеста на фотографии.
"Как набожный мусульманин , я исповедую свою веру. Многие члены моей семьи принадлежат к разным религиям. Однако мы уважаем друг друга и вместе отмечаем религиозные праздники. Уважение и терпимость — это основополагающие принципы, которые мы все соблюдаем в нашей семье.
Я защищаю мир и толерантность. Жест, который я использовал, называется "таухид". В исламе это считается символом единства и единобожия.
Однако я также признаю, что из-за недостатка внимательности предоставил третьим лицам возможность намеренно неверно истолковать ситуацию для радикализации и поляризации мнений", - цитирует немца AS.
"Палец ИГИЛ" - жест, изображаемый поднятым вверх указательным пальцем, используется боевиками "Исламского государства" как символ своего дела, "излучающий силу и победу".
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