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Футбольный агент - о том, как Винисиус едва не перешел в Барселону: Это было завершенное дело...

Испания
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Реал забрал и его, и Родриго

Футбольный агент - о том, как Винисиус едва не перешел в Барселону: Это было завершенное дело...

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Агент Андре Кури, который сейчас сотрудничает с нападающим "Барселоны" Витором Роке, рассказал как в свое время сорвался переход в каталонский клуб Винисиуса Жуниора и Родриго.

Это было завершенное дело. Мы не сделали это из-за агентов игрока, с которыми я больше не разговариваю и которые были моими лучшими друзьями. "Реал" не знал Винисиуса, когда подписал с ним контракт. Они даже не знали, кто он. Эти агенты были мне как братья.

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Позже, когда я работал в "Барселоне", мы выбрали Родриго, когда его никто не знал, но я знал, что он очень хорош. Я сказал своему тогдашнему начальнику Пепу Сегуре: "Пеп, не волнуйся. У меня есть лучший игрок, чем Винисиус".

Я думаю, они боялись, что у Винисиуса не получится, и они сказали: "Представьте, что мы подпишем не того парня, а "Барселона" подпишет этого, хорошо, мы подпишем их обоих". За Родриго они заплатили даже больше денег.

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Источник:
OneFootball
Опубликовал: Виктор Иванчук
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