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Чилаверт - о слезах Винисиуса во время разговора о расизме: Не будь педиком, футбол - для мужчин

Общие новости
Обновлено

58-летний экс-вратарь брутально прошёлся по звезде "сливочных"

Чилаверт - о слезах Винисиуса во время разговора о расизме: Не будь педиком, футбол - для мужчин

El Espanol

Новина українською

Бывший голкипер-бомбардир сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт подверг критике поведение вингера мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора.

"Хлеба и зрелищ. Он - первый, кто оскорбляет и набрасывается на соперников. Не будь педиком. Футбол – для мужчин", - написал Чилаверт в соцсетях.

Накануне 23-летний бразилец не сдержал слёз на пресс-конференции перед матчем против сборной Испании после вопросов о расизме.

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расизм Хосе Луис Чилаверт Национальная сборная Бразилии Винисиус Жуниор
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Источник:
JS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
26.03.2024 в 18:22
Правильно сказав! Плачуть як баби) Це ппц.
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Комментарии 2
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
26.03.2024 в 18:22
Правильно сказав! Плачуть як баби) Це ппц.
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
26.03.2024 в 16:04
Чилаверту
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