Чилаверт - о слезах Винисиуса во время разговора о расизме: Не будь педиком, футбол - для мужчин
58-летний экс-вратарь брутально прошёлся по звезде "сливочных"
El Espanol
Бывший голкипер-бомбардир сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт подверг критике поведение вингера мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора.
"Хлеба и зрелищ. Он - первый, кто оскорбляет и набрасывается на соперников. Не будь педиком. Футбол – для мужчин", - написал Чилаверт в соцсетях.
Накануне 23-летний бразилец не сдержал слёз на пресс-конференции перед матчем против сборной Испании после вопросов о расизме.
???????????????? El mensaje de José Luis Chilavert ante el llanto de Vinicius Jr en conferencia de prensa, por el racismo. pic.twitter.com/XCIdJwabQC— JS (@juegosimple__) March 26, 2024
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Источник:JS
Опубликовал: Александр Бураков
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
26.03.2024 в 18:22
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