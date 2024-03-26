Чилаверт - о слезах Винисиуса во время разговора о расизме: Не будь педиком, футбол - для мужчин

Бывший голкипер-бомбардир сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт подверг критике поведение вингера мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора.

"Хлеба и зрелищ. Он - первый, кто оскорбляет и набрасывается на соперников. Не будь педиком. Футбол – для мужчин", - написал Чилаверт в соцсетях.

Накануне 23-летний бразилец не сдержал слёз на пресс-конференции перед матчем против сборной Испании после вопросов о расизме.