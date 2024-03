Хави - об обвинениях в поиске крота в Барселоне: Пришло время сказать - хватит

Главный тренер "Барселоны" Хави подтвердил информацию о том, что подал в суд на двух журналистов в связи с ложью в его адрес.

Причина жалобы Хави - обвинение журналистов в поиске "крота" в тренерском штабе и проверке телефонов членов клуба.

⚠️ Xavi confirms he’s filed complaints against two journalists: “Yes, it’s true and this has never happened to me before”.



“I understand the criticism, but I don’t tolerate lying or inventing things”.



“After some very big lies it's time to say enough is enough”. pic.twitter.com/pl6S2rsWjF