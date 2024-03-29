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Хави - об обвинениях в поиске крота в Барселоне: Пришло время сказать - хватит

Испания

Коуч "сине-гранатовых" намерен добиться наказания журналистов за клевету

Хави - об обвинениях в поиске крота в Барселоне: Пришло время сказать - хватит

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Хави подтвердил информацию о том, что подал в суд на двух журналистов в связи с ложью в его адрес.

"Да, это правда, и такого со мной никогда раньше не случалось. Я понимаю критику, но не терплю лжи и выдумывания. После опубликования абсолютно ложной информации пришло время сказать - хватит", - цитирует Эрнандеса журналист Фабрицио Романо.

Причина жалобы Хави - обвинение журналистов в поиске "крота" в тренерском штабе и проверке телефонов членов клуба.

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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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