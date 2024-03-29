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Хави - об обвинениях в поиске крота в Барселоне: Пришло время сказать - хватит
Коуч "сине-гранатовых" намерен добиться наказания журналистов за клевету
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави подтвердил информацию о том, что подал в суд на двух журналистов в связи с ложью в его адрес.
"Да, это правда, и такого со мной никогда раньше не случалось. Я понимаю критику, но не терплю лжи и выдумывания. После опубликования абсолютно ложной информации пришло время сказать - хватит", - цитирует Эрнандеса журналист Фабрицио Романо.
Причина жалобы Хави -
⚠️ Xavi confirms he’s filed complaints against two journalists: “Yes, it’s true and this has never happened to me before”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2024
“I understand the criticism, but I don’t tolerate lying or inventing things”.
“After some very big lies it's time to say enough is enough”. pic.twitter.com/pl6S2rsWjF
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