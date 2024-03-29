Барселона будет искать клуб для своего центрального защитника

Как известно, блаугранас имеют проблемы с ФФП и сейчас ищут возможность найти лишние средства. Клуб работает над тем, чтобы по окончании текущего сезона, их раздевалку покинул Иньиго Мартинес. Согласно информации sport.es, у команды есть несколько центральных защитников высокого уровня, а зарплата бывшего игрока "Атлетика" является довольно солидной.

Прошлым летом проблемы клуба с фэйр-плей привели к тому, что Иньиго Мартинес и "Барса" подписали лишь однолетний контракт на уровне регистрации, но частный контракт между сторонами рассчитан на два года. Что это означает? С точки зрения ФФП клубу получится гораздо дешевле отпустить защитника - это косвенно повлияет на расходы, поскольку они смогут выплатить не всю сумму, которая прописана в контракте в случае, если он будет зарегистрирован на следующий сезон.

К тому же "Барселона" будет искать клуб, который сможет удовлетворить пожелания Мартинеса не только на спортивном уровне, но и финансово. В раздевалке очень положительно оценивают игру и отношение к делу защитника, но в то же время признают, что ситуация с фэйр-плей для клуба является достаточно непростой.

Добавим, что Иньиго Мартинес в этом сезоне сыграл 18 поединков в составе каталонцев.