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Барселона будет искать клуб для своего центрального защитника

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Причина - разгрузить зарплатную ведомость

Барселона будет искать клуб для своего центрального защитника

football-espana

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Как известно, блаугранас имеют проблемы с ФФП и сейчас ищут возможность найти лишние средства. Клуб работает над тем, чтобы по окончании текущего сезона, их раздевалку покинул Иньиго Мартинес. Согласно информации sport.es, у команды есть несколько центральных защитников высокого уровня, а зарплата бывшего игрока "Атлетика" является довольно солидной.

Прошлым летом проблемы клуба с фэйр-плей привели к тому, что Иньиго Мартинес и "Барса" подписали лишь однолетний контракт на уровне регистрации, но частный контракт между сторонами рассчитан на два года. Что это означает? С точки зрения ФФП клубу получится гораздо дешевле отпустить защитника - это косвенно повлияет на расходы, поскольку они смогут выплатить не всю сумму, которая прописана в контракте в случае, если он будет зарегистрирован на следующий сезон.

К тому же "Барселона" будет искать клуб, который сможет удовлетворить пожелания Мартинеса не только на спортивном уровне, но и финансово. В раздевалке очень положительно оценивают игру и отношение к делу защитника, но в то же время признают, что ситуация с фэйр-плей для клуба является достаточно непростой.

Добавим, что Иньиго Мартинес в этом сезоне сыграл 18 поединков в составе каталонцев.

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Барселона Иньиго Мартинес
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Источник:
sport.es
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Вarcelinius
29.03.2024 в 17:35
На фото Мартинес показывает Рогатого. В таком случае пошёл на куй этот сатанист.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
29.03.2024 в 17:35
На фото Мартинес показывает Рогатого. В таком случае пошёл на куй этот сатанист.
Ответить
0
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