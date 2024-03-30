Жирона — Бетис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Жирона" в первом матче после паузы на сборные примет дома "Бетис", и это будет матч двух кризисных команд.

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Каталонцы выиграли в чемпионате только 2 матча из последних 6, а у севильцев и подавно только 1 успех в 7 последних встречах во всех турнирах. При этом одни все еще борются за место в ЛЧ, а другие — за зону еврокубков.

Отступать некуда — обеим командам позарез нужны очки. "Жирона" очень рассчитывает на украинский дуэт Довбик — Цыганков, который здорово себя проявил в сборной, но ей не поможет дисквалифицированный Савио. С другой стороны у "Бетиса" лучшая новость — возвращение в строй Иско, на котором держится весь конструктив.

Чьи козыри по итогу перевесят — узнаем в воскресенье , 31 марта , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало матча — в 17:15 по Киеву.

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