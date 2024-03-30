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Реал Мадрид — Атлетик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Реал Мадрид" — "Атлетик": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 31.03.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
Мадридский "Реал" в первом матче после паузы на сборные примет "Атлетик", и это безусловно центральный поединок тура в Испании. "Сливочные" - лидер первенства, а баски неожиданно идут 4-ми.
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Главная проблема "Реала" - уже упомянутая пауза, во время которой латиноамериканцы намотали много тысяч миль, а еще дисквалификация Винисиуса. Впрочем, у Мадрида есть ресурс с этим справиться.
Касательно басков, то их лидеры — Симон, братья Уильямс и Гурусета — в строю и хорошей форме, но у "Атлетика" неудачная серия против "Реала" в Ла Лиге — ни одной победы с 2015 года.
Удастся ли баскам ее прервать, или же все пройдет по предсказуемому сценарию — увидим в воскресенье, 31 марта, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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