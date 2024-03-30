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Анчелотти прокомментировал будущее Луки Модрича в Реале

Испания

Окончательное решение мы услышим в июне (с)

Анчелотти прокомментировал будущее Луки Модрича в Реале

Фото: The Real Champs

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о будущем Луки Модрича.

"Лука покинет клуб? Сейчас он сосредоточен на текущем сезоне, а окончательное решение мы услышим в июне".

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"Я не имею особых чувств к Модричу или Кроосу, но я вижу, что они готовы к последним двум месяцам", - добавил Карло.

У Модрича контракт с испанским клубом рассчитан до июня 2024 года. Полузащитник в этом сезоне Ла Лиги забил два гола и отдал 4 ассиста в 24 матчах.

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Карло Анчелотти Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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