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Анчелотти прокомментировал будущее Луки Модрича в Реале
Окончательное решение мы услышим в июне (с)
Фото: The Real Champs
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о будущем Луки Модрича.
"Лука покинет клуб? Сейчас он сосредоточен на текущем сезоне, а окончательное решение мы услышим в июне".
"Я не имею особых чувств к Модричу или Кроосу, но я вижу, что они готовы к последним двум месяцам", - добавил Карло.
У Модрича контракт с испанским клубом рассчитан до июня 2024 года. Полузащитник в этом сезоне Ла Лиги забил два гола и отдал 4 ассиста в 24 матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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