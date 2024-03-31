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Винисиус: Мы одержим победу только тогда, когда расисты со стадионов перейдут в тюрьмы

Испания

Не сыграет в сегодняшнем матче против Атлетик Бильбао

Винисиус: Мы одержим победу только тогда, когда расисты со стадионов перейдут в тюрьмы

Фото: Getty Images

Новина українською

Нападающий "Реал Мадрида" Винисиус Жуниор в своем аккаунте в Х (ранее Twitter) высказался о проблеме расизма в чемпионате Испании.

"В эти выходные я даже не буду играть. Только в эту субботу у нас было три отвратительных случая расизма в Испании.

Вся моя поддержка Акунье, тренеру Кике Флоресу из "Севильи", и Сарру, пусть ваша храбрость вдохновит других. Игры не могут продолжаться, пока расисты находятся на трибунах.

Мы одержим победу только тогда, когда расисты со стадионов перейдут в тюрьмы".

Напомним, в феврале Ла Лига обратилась в испанскую прокуратуру с жалобой на болельщиков.

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1 голосов
Источник:
Твіттер Вінісіуса Жуніора
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
31.03.2024 в 11:09
Ну туп... Расизм чи приниження РАСИ, а не дурні вихідки проти кривляки!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
31.03.2024 в 11:09
Ну туп... Расизм чи приниження РАСИ, а не дурні вихідки проти кривляки!
Ответить
0
0

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