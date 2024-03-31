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Винисиус: Мы одержим победу только тогда, когда расисты со стадионов перейдут в тюрьмы
Не сыграет в сегодняшнем матче против Атлетик Бильбао
Фото: Getty Images
Нападающий "Реал Мадрида" Винисиус Жуниор в своем аккаунте в Х (ранее Twitter) высказался о проблеме расизма в чемпионате Испании.
"В эти выходные я даже не буду играть. Только в эту субботу у нас было три отвратительных случая расизма в Испании.
Вся моя поддержка Акунье, тренеру Кике Флоресу из "Севильи", и Сарру, пусть ваша храбрость вдохновит других. Игры не могут продолжаться, пока расисты находятся на трибунах.
Мы одержим победу только тогда, когда расисты со стадионов перейдут в тюрьмы".
Este fin de semana, ni siquiera jugaré. Pero tuvimos tres casos despreciables de racismo en España solo este sábado.— Vini Jr. (@vinijr) March 30, 2024
Todo mi apoyo a Acuña @AcunaMarcos17 y al entrenador Quique Flores, del @SevillaFC . A Sarr y al @RMajadahonda que su valentía inspire a los demás. Los racistas…
Напомним, в феврале Ла Лига обратилась в испанскую прокуратуру с жалобой на болельщиков.
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