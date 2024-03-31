Винисиус: Мы одержим победу только тогда, когда расисты со стадионов перейдут в тюрьмы

Нападающий "Реал Мадрида" Винисиус Жуниор в своем аккаунте в Х (ранее Twitter) высказался о проблеме расизма в чемпионате Испании.

"В эти выходные я даже не буду играть. Только в эту субботу у нас было три отвратительных случая расизма в Испании.

Вся моя поддержка Акунье, тренеру Кике Флоресу из "Севильи", и Сарру, пусть ваша храбрость вдохновит других. Игры не могут продолжаться, пока расисты находятся на трибунах.

Мы одержим победу только тогда, когда расисты со стадионов перейдут в тюрьмы".