Примера. Жирона — Бетис 3:2. Дубль Довбика и чудо Стуани

"Жирона" выиграла третий кряду домашний матч. Теперь - на последних минутах.

В целом это был равный поединок, и мяч ходил не очень быстро — в том числе из-за проливного дождя.

"Жирона" со старта больше держала мяч, но без моментов. По сути, забить удалось в первом же опасном эпизоде — это Рияд рукой отбил удар Довбика, и сам же Артем с пенальти легко переиграл Руи Силву.

А что "Бетис"? Он так и не наладил контригру. Иско, Фекир, Айосе, Форнальс — все умные и техничные, но никто из них не бежит. Они бы ни за что не забили в первом тайме, но за пару секунд до свистка Давид Лопес отдал мяч Виллиану Жозе — и тот с 40 метров поразил пустые ворота.

A smart shot from Willian Jose!



Girona 1-1 Real Betispic.twitter.com/yFy4TJehBz — FootColic ⚽️ (@FootColic) March 31, 2024

Второй тайм начался так же, как и первый — только "Бетис" теперь больше играл с мячом благодаря активности Иско. Но, опять же, почти без остроты.

Она была у противоположных ворот. Сперва Довбик не забил с прострела Цыганкова; чуть позже Артем исправился и таки реализовал выход на ворота — и снова атаку умным пасом разогнал бывший динамовец. 2:1!

По такой игре "Жироне" надо было просто не ошибаться — и победа в кармане, но Давиду Лопесу это оказалось не под силу. Еще один его ляп — и Виллиан Жозе с 7 метров оформил дубль.

16 - Artem Dovbyk is the second Girona player to reach 15 goals in same LaLiga season (16) after Cristhian Stuani (21 in 2017/18 and 19 in 2018/19). Reincarnation. pic.twitter.com/K1AGab2CCe — OptaJose (@OptaJose) March 31, 2024

Цыганков мог вытащить матч для своих, но под мяч подставился защитник.

Ну, а когда казалось, что уже все, 38-летний Стуани показал, что не потерял голевое чутье и пусть коряво, но результативно проткнул мяч мимо голкипера. Браво ветерану!

Победа позволила "Жироне" набрать 65 очков — это 3-е место. У "Бетиса" - 42 балла и 7-я позиция.

30-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Бетис" - 3:2

Голы: Довбик, 36 (с пенальти), 65, Стуани, 90+1 — Виллиан Жозе, 45+3, 76

"Жирона": Гассанига — Эрик Гарсия, Давид Лопес (Стуани, 82), Блинд — Коуто, Мартин (Хуанпе, 90+5), Алейш Гарсия, Гутьеррес — Цыганков (Эррера, 82), Довбик (Валери, 90+5), Порту (Торре, 82)

"Бетис": Руи Силва — Руибаль, Песселья, Рияд (Сократис, 46), Абнер (Миранда, 77) — Гвидо Родригес — Форнальс, Иско, Фекир (Карвалью, 62), Айосе Перес (Авила, 62, Родри, 83) — Виллиан Жозе

Предупреждения: Мартин, 41, Торре, 88, Эррера, 90+4 — Иско, 31, Рияд, 45+1, Авила, 83, Форнальс, 90+4