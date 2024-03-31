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Примера. Жирона — Бетис 3:2. Дубль Довбика и чудо Стуани

Испания

Каталонцы проявили характер

Примера. Жирона — Бетис 3:2. Дубль Довбика и чудо Стуани

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" выиграла третий кряду домашний матч. Теперь - на последних минутах.

В целом это был равный поединок, и мяч ходил не очень быстро — в том числе из-за проливного дождя.

"Жирона" со старта больше держала мяч, но без моментов. По сути, забить удалось в первом же опасном эпизоде — это Рияд рукой отбил удар Довбика, и сам же Артем с пенальти легко переиграл Руи Силву.

А что "Бетис"? Он так и не наладил контригру. Иско, Фекир, Айосе, Форнальс — все умные и техничные, но никто из них не бежит. Они бы ни за что не забили в первом тайме, но за пару секунд до свистка Давид Лопес отдал мяч Виллиану Жозе — и тот с 40 метров поразил пустые ворота.

Второй тайм начался так же, как и первый — только "Бетис" теперь больше играл с мячом благодаря активности Иско. Но, опять же, почти без остроты.

Она была у противоположных ворот. Сперва Довбик не забил с прострела Цыганкова; чуть позже Артем исправился и таки реализовал выход на ворота — и снова атаку умным пасом разогнал бывший динамовец. 2:1!

По такой игре "Жироне" надо было просто не ошибаться — и победа в кармане, но Давиду Лопесу это оказалось не под силу. Еще один его ляп — и Виллиан Жозе с 7 метров оформил дубль.

Цыганков мог вытащить матч для своих, но под мяч подставился защитник.

Ну, а когда казалось, что уже все, 38-летний Стуани показал, что не потерял голевое чутье и пусть коряво, но результативно проткнул мяч мимо голкипера. Браво ветерану!

Победа позволила "Жироне" набрать 65 очков — это 3-е место. У "Бетиса" - 42 балла и 7-я позиция.

30-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Бетис" - 3:2

Голы: Довбик, 36 (с пенальти), 65, Стуани, 90+1 — Виллиан Жозе, 45+3, 76

"Жирона": Гассанига — Эрик Гарсия, Давид Лопес (Стуани, 82), Блинд — Коуто, Мартин (Хуанпе, 90+5), Алейш Гарсия, Гутьеррес — Цыганков (Эррера, 82), Довбик (Валери, 90+5), Порту (Торре, 82)

"Бетис": Руи Силва — Руибаль, Песселья, Рияд (Сократис, 46), Абнер (Миранда, 77) — Гвидо Родригес — Форнальс, Иско, Фекир (Карвалью, 62), Айосе Перес (Авила, 62, Родри, 83) — Виллиан Жозе

Предупреждения: Мартин, 41, Торре, 88, Эррера, 90+4 — Иско, 31, Рияд, 45+1, Авила, 83, Форнальс, 90+4

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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
31.03.2024 в 19:40
У Жирони катастрофічний перекос між атакою та обороною. Як можна пропускати такі голи? Атака часто вирішує, але коли з атакою проблеми - Жирона втрачає очки. Радий за Довбика, радий за Жирону. Вицарапали цю перемогу. До речі, якщо вже підходити прискипливо, то в Артема 2 голи + гольовий пас)
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Комментарии 4
Лекарь (село Дарниця)
31.03.2024 в 19:40
У Жирони катастрофічний перекос між атакою та обороною. Як можна пропускати такі голи? Атака часто вирішує, але коли з атакою проблеми - Жирона втрачає очки. Радий за Довбика, радий за Жирону. Вицарапали цю перемогу. До речі, якщо вже підходити прискипливо, то в Артема 2 голи + гольовий пас)
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Вarcelinius
31.03.2024 в 19:28
Жирона всё ближе и ближе к Лиге Чемпионов.
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Вarcelinius
31.03.2024 в 19:25
Эй, шлемазлы, напишите Жироне 65 очков, а не 63. Бакланы блъ.
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Вarcelinius
31.03.2024 в 19:20
Браво Жирона! Браво Довбик! Браво Стуани!
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