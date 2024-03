Примера. Жирона — Бетис 3:2. Дубль Довбика и чудо Стуани

"Жирона" выиграла третий кряду домашний матч. Теперь - на последних минутах.

В целом это был равный поединок, и мяч ходил не очень быстро — в том числе из-за проливного дождя.

"Жирона" со старта больше держала мяч, но без моментов. По сути, забить удалось в первом же опасном эпизоде — это Рияд рукой отбил удар Довбика, и сам же Артем с пенальти легко переиграл Руи Силву.

А что "Бетис"? Он так и не наладил контригру. Иско, Фекир, Айосе, Форнальс — все умные и техничные, но никто из них не бежит. Они бы ни за что не забили в первом тайме, но за пару секунд до свистка Давид Лопес отдал мяч Виллиану Жозе — и тот с 40 метров поразил пустые ворота.

Второй тайм начался так же, как и первый — только "Бетис" теперь больше играл с мячом благодаря активности Иско. Но, опять же, почти без остроты.

Она была у противоположных ворот. Сперва Довбик не забил с прострела Цыганкова; чуть позже Артем исправился и таки реализовал выход на ворота — и снова атаку умным пасом разогнал бывший динамовец. 2:1!

По такой игре "Жироне" надо было просто не ошибаться — и победа в кармане, но Давиду Лопесу это оказалось не под силу. Еще один его ляп — и Виллиан Жозе с 7 метров оформил дубль.

16 - Artem Dovbyk is the second Girona player to reach 15 goals in same LaLiga season (16) after Cristhian Stuani (21 in 2017/18 and 19 in 2018/19). Reincarnation. pic.twitter.com/K1AGab2CCe