Примера. Сельте не везет уже без Бенитеса, а Сосьедад победил, но потерял Кубо

Жуткое невезение для "Сельты", которая наиграла на уверенную победу.

В плане атак "Райо Вальекано" не показал ничего; ноль стопроцентных шансов за всю игру.

В то же время у "Кельтов" еще в первом тайме Странд Ларсен пробил головой в штангу.

Дальше был гол Жаилсона, отмененный из-за совершенно ненужного фола на игроке без мяча.

Celta Vigo fans are pissed as this goal from Jailson was disallowed for a foul. ????????????



They are in a battle against relegation and this could have an effect on them come the end of the season. pic.twitter.com/h2fVlcfDxt