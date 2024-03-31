Примера. Сельте не везет уже без Бенитеса, а Сосьедад победил, но потерял Кубо

Жуткое невезение для "Сельты", которая наиграла на уверенную победу.

В плане атак "Райо Вальекано" не показал ничего; ноль стопроцентных шансов за всю игру.

В то же время у "Кельтов" еще в первом тайме Странд Ларсен пробил головой в штангу.

Дальше был гол Жаилсона, отмененный из-за совершенно ненужного фола на игроке без мяча.

Celta Vigo fans are pissed as this goal from Jailson was disallowed for a foul. ????????????



They are in a battle against relegation and this could have an effect on them come the end of the season. pic.twitter.com/h2fVlcfDxt — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) March 31, 2024

Удар Дувикаса разминулся со штангой на считанные сантиметры; пенальти на Аспасе не поставили, хотя ситуация спорная; наконец, Карлес Перес из-за пределов штрафной пальнул в перекладину — и это за каких-то десять минут!

Во многом из-за такого невезения "Сельта" в таблице только 17-я с 28 очками. У "Райо Вальекано" - 16-е место с 30 баллами.

30-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Райо Вальекано" - 0:0

"Сельта": Гуаита — Мингеса, Старфельт (Тапиа, 46), Домингес — Альварес (Серви, 77), Бельтран, Сотело (Жаилсон, 65), Ману Санчес — Аспас, Странд Ларсен (Дувикас, 77), Бамба (Карлес Перес, 66)

"Райо Вальекано": Димитриевский — Балью, Мумин, Сисс, Чаваррия (Эспино, 46) — Унаи Лопес, Валентин (Посо, 81) — де Фрутос, Паласон (Креспу, 81), Альваро Гарсия (Рацу, 16) — Камельо (Бебе, 65)

Предупреждения: Аспас, 69, Домингес, 83, Карлес Перес, 88 — Чаваррия, 3, Сисс, 44, Унаи Лопес, 72

Малое баскское дерби получилось скучноватым по игре и предсказуемым по счету.

В первом тайме "Ла Реал" создал больше моментов, но Оярсабаль и Барренечеа их упустили. "Алавес", в свою очередь, ответил попыткой Риохи — точно в штангу.

Кроме того, перед перерывом травму получил Такефуса Кубо — и это плохая новость для "Сосьедада".

Касательно второй половины, то тут "Алавес" не придумал вообще ничего интересного — ноль моментов.

"Сосьедад" тоже выглядел уныло и устало, но все же у него было эффективное оружие — стандарты. Один раз Пачеко простил хозяев, пробив в корпус Сивере, а вот со второй попытки ударил головой как надо.

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Golaaaaazo de Pacheco tras avisar en la jugada anterior. Balón perfecto de Zakharyan -su mejor partido desde que llegó- y Jon se lanza en plancha para hacer el primero.



Goazen, ostia.#RealSociedad pic.twitter.com/j7ZAillarQ — Andoni Otxotorena (@andoniotxo_) March 31, 2024

В таблице хороший прыжок защитника укрепил "Ла Реал" на 6-м месте с 49 очками. У "Алавеса" - 32 балла и 13-я позиция.

30-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Реал Сосьедад" - 0:1

Гол: Пачеко, 59

"Алавес": Сивера — Горосабель, Абгар, Марин, Хави Лопес — Бланко, Гевара (Бенавидес, 66) — Висенте (Симеоне, 75), Гуриди (Паничелли, 66), Риоха (Реббах, 75) — Саму (Кике, 75)

"Реал Сосьедад": Ремиро — Траоре, Субельдия, Пачеко, Галан — Захарян (Турьентес, 83), Субименди, Мерино — Кубо (Бекер, 44), Оярсабаль (Тирни, 69), Барренечеа (Андре Силва, 69)

Предупреждения: Гевара, 63, Абгар, 86 — Мерино, 81, Пачеко, 89