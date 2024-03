Примера. Реал Мадрид — Атлетик 2:0. Родриго идеально заменил Винисиуса

"Реал Мадрид" укрепил свое лидерство в Ла Лиге, уверенно одолев "Атлетик".

Тон игре задал быстрый гол — это Родриго блестяще протащил мяч с фланга в центр и пробил в девятку из-за пределов штрафной.

Бильбао даже не пытался отвечать — игралось баскам тяжко, и получалось мало. Вдобавок травму получил основной центрбек Йерай Альварес.

Перед перерывом "Реал" мог хоронить интригу, но Агирресабала потащил удар Вальверде, а Чуамени головой чуть-чуть промахнулся.

10 - @realmadriden midfielder Jude Bellingham is the first LaLiga player to reach double figures for both goals (20) and assists (10) this season in all competitions. Galactic. pic.twitter.com/1dwhvrRuP4

В начале второго тайма еще один нереализованный момент записал на свой счет Браим Диас — он пробил в штангу с паса Родриго. На это "Атлетик" наконец ответил своим моментом — Иньяки Уильямса забыли при стандарте, но на месте был Лунин.

Вдохновившись созданным шансом, баски взвинтили темп, но без дивидендов. Вместо них "Реал" начал все чаще разрывать оборону "Атлетика" на контратаках. Пару-тройку довести до ума не вышло, но уже на 73-й минуте Родриго элегантно, по-бразильски оставил не у дел и защитника, и вратаря.

Важный момент — сегодня из-за дисквалификации не играл герой последних туров Мадрида Винисиус, и Родриго вышел на его позиции. Результат налицо.

5 - LaLiga players with the most goals from outside the box from last season across all competitions:



???????? Antoine Griezmann - 6

???????? Federico Valverde - 6

???????? Brais Méndez - 5

???????? Vinícius Júnior - 5

???????? RODRYGO GOES - 5



Confidence. pic.twitter.com/uMlGQr4nDc