Защитник Барселоны столкнулся с болельщиком: Это последний раз, когда ты меня оскорбляешь

Центральный защитник "Барселоны" Иньиго Мартинес попал в неприятную ситуацию, когда садился в свой автомобиль после тренировки.

Игрок услышал пренебрежительные высказывания в свой адрес от некоторых болельщиков и подошел к одному из них, чтобы поговорить.

⛔️✋???? Inigo Martinez said stop to some fans insulting him. pic.twitter.com/YZJcs8WFFe