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Защитник Барселоны столкнулся с болельщиком: Это последний раз, когда ты меня оскорбляешь

Испания

Иньиго Мартинес попал в неприятную ситуацию

Защитник Барселоны столкнулся с болельщиком: Это последний раз, когда ты меня оскорбляешь

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Барселоны" Иньиго Мартинес попал в неприятную ситуацию, когда садился в свой автомобиль после тренировки.

Игрок услышал пренебрежительные высказывания в свой адрес от некоторых болельщиков и подошел к одному из них, чтобы поговорить.

"Это последний раз, когда ты называешь меня дураком или оскорбляешь... Последний раз, когда ты и твой друг оскорбляете меня", - сказал Мартинес.

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Барселона Иньиго Мартинес
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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