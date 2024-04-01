Защитник Барселоны столкнулся с болельщиком: Это последний раз, когда ты меня оскорбляешь

Центральный защитник "Барселоны" Иньиго Мартинес попал в неприятную ситуацию, когда садился в свой автомобиль после тренировки.

Игрок услышал пренебрежительные высказывания в свой адрес от некоторых болельщиков и подошел к одному из них, чтобы поговорить.

"Это последний раз, когда ты называешь меня дураком или оскорбляешь... Последний раз, когда ты и твой друг оскорбляете меня", - сказал Мартинес.