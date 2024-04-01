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Защитник Барселоны столкнулся с болельщиком: Это последний раз, когда ты меня оскорбляешь
Иньиго Мартинес попал в неприятную ситуацию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Барселоны" Иньиго Мартинес попал в неприятную ситуацию, когда садился в свой автомобиль после тренировки.
Игрок услышал пренебрежительные высказывания в свой адрес от некоторых болельщиков и подошел к одному из них, чтобы поговорить.
"Это последний раз, когда ты называешь меня дураком или оскорбляешь... Последний раз, когда ты и твой друг оскорбляете меня", - сказал Мартинес.
⛔️✋???? Inigo Martinez said stop to some fans insulting him. pic.twitter.com/YZJcs8WFFe— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2024
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