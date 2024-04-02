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Эндрик будет играть за основную команду Реала. Кастильи или аренды не будет
Реал видит перспективу в футболисте сборной Бразилии
Фото: Getty Images
Мадридский "Реал" возлагает надежды на Эндрика, "Кастильи" или аренды не будет сообщает - журналист-инсайдер Фабрицио Романо
Бразилец будет играть за первую команду "сливочных", как было договорено, когда он подписал контракт с клубом в декабре 2022 года.
Сейчас он выступает за бразильский "Палмейрас", летом он присоединится к "Реалу".
⚪️???????? Real Madrid never considered an option to loan Endrick to Palmeiras or elsewhere until December, not even sending him to Castilla team.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2024
Endrick will play for Real Madrid first team from day 1 in July, as agreed when he signed for the club in December 2022. pic.twitter.com/ynhgXPLtCp
Напомним, что Эндрик в весеннем перерыве на сборные сыграл в обеих встречах. Против сборной Англии он вышел на 71 минуте и отметился голом, против Испании он отыграл весь 2 тайм и сравнял счет.
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