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Эндрик будет играть за основную команду Реала. Кастильи или аренды не будет

Испания

Реал видит перспективу в футболисте сборной Бразилии

Эндрик будет играть за основную команду Реала. Кастильи или аренды не будет

Фото: Getty Images

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Мадридский "Реал" возлагает надежды на Эндрика, "Кастильи" или аренды не будет сообщает - журналист-инсайдер Фабрицио Романо

Бразилец будет играть за первую команду "сливочных", как было договорено, когда он подписал контракт с клубом в декабре 2022 года.

Сейчас он выступает за бразильский "Палмейрас", летом он присоединится к "Реалу".

Напомним, что Эндрик в весеннем перерыве на сборные сыграл в обеих встречах. Против сборной Англии он вышел на 71 минуте и отметился голом, против Испании он отыграл весь 2 тайм и сравнял счет.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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