Эндрик будет играть за основную команду Реала. Кастильи или аренды не будет

Мадридский "Реал" возлагает надежды на Эндрика, "Кастильи" или аренды не будет сообщает - журналист-инсайдер Фабрицио Романо

Бразилец будет играть за первую команду "сливочных", как было договорено, когда он подписал контракт с клубом в декабре 2022 года.

Сейчас он выступает за бразильский "Палмейрас", летом он присоединится к "Реалу".

⚪️???????? Real Madrid never considered an option to loan Endrick to Palmeiras or elsewhere until December, not even sending him to Castilla team.



Endrick will play for Real Madrid first team from day 1 in July, as agreed when he signed for the club in December 2022. pic.twitter.com/ynhgXPLtCp