Педри ответил на вопрос о дате своего возвращения на поле

Полузащитник "Барселоны" Педри раскрыл подробности процесса своего восстановления после травмы.

"Конкретной даты моего возвращения нет, но пока всё идет очень хорошо. Надеюсь в скором времени вернуться.

На самом деле, психологически я в полном порядке. Моё восстановление проходит отлично, и я просто думаю о том, чтобы поскорее вернуться и наслаждаться футболом", - приводит слова испанца журналист Фабрицио Романо.