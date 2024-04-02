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Педри ответил на вопрос о дате своего возвращения на поле

Испания

Оптимистичный комментарий хавбека "сине-гранатовых"

Педри ответил на вопрос о дате своего возвращения на поле

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Полузащитник "Барселоны" Педри раскрыл подробности процесса своего восстановления после травмы.

"Конкретной даты моего возвращения нет, но пока всё идет очень хорошо. Надеюсь в скором времени вернуться.

На самом деле, психологически я в полном порядке. Моё восстановление проходит отлично, и я просто думаю о том, чтобы поскорее вернуться и наслаждаться футболом", - приводит слова испанца журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось о том, что Педри, скорее всего, примет участие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ".

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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
02.04.2024 в 13:19
Этот Педри уже начинает кумарить честно говоря. Месяц играет, полгода лечится, месяц играет, полгода лечится... достал уже блъ. Только овёс зазря жрёт.
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Комментарии 1
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Вarcelinius
02.04.2024 в 13:19
Этот Педри уже начинает кумарить честно говоря. Месяц играет, полгода лечится, месяц играет, полгода лечится... достал уже блъ. Только овёс зазря жрёт.
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