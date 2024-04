Педри ответил на вопрос о дате своего возвращения на поле

Полузащитник "Барселоны" Педри раскрыл подробности процесса своего восстановления после травмы.

Ранее сообщалось о том, что Педри, скорее всего, примет участие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ".

???????? Pedri on his recovery: "There’s no specific date for my return, but for now everything is going very well".



"I hope to return very soon. I'm mentally very good, actually. The recovery is going very well and I'm just thinking about coming back and enjoying".