Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Педри ответил на вопрос о дате своего возвращения на поле
Оптимистичный комментарий хавбека "сине-гранатовых"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "Барселоны" Педри раскрыл подробности процесса своего восстановления после травмы.
"Конкретной даты моего возвращения нет, но пока всё идет очень хорошо. Надеюсь в скором времени вернуться.
На самом деле, психологически я в полном порядке. Моё восстановление проходит отлично, и я просто думаю о том, чтобы поскорее вернуться и наслаждаться футболом", - приводит слова испанца журналист Фабрицио Романо.
Ранее
???????? Pedri on his recovery: "There’s no specific date for my return, but for now everything is going very well".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 2, 2024
"I hope to return very soon. I’m mentally very good, actually. The recovery is going very well and I’m just thinking about coming back and enjoying". pic.twitter.com/TFNIvKvk1p
Популярное сейчас
- Бывший тренер Карпат может трудоустроиться в Полесье - СМИ
- Определена дата проведения перенесенного матча Черноморец - Шахтер
- Лучший запасной Европы играет за Жирону. В 37 лет он побил рекорды Суареса, нахваливает Довбика и претендует на памятник
- Довбик вышел в единоличное лидерство лучших игроков Ла Лиги по показателю гол+пас
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
Комментарии 1