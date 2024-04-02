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Берчиче о предстоящем финале Кубка короля: Это матч всей моей жизни
Последний раз баски выигрывали этот трофей 40 лет назад
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Уже 6 апреля состоится финал Копа дель Рей, в котором встретятся "Атлетик" и "Мальорка". Для защитника басков Юри Берчиче это будет уже третий финал на этом турнире.
"Это матч всей моей жизни. Это будет завершающий штрих в моей карьере. Если я этого не сделаю, то уйду с ощущением, что что-то потерял. Последний финал пришелся на мой худший момент в жизни, о чем я уже упоминал, и теперь я смотрю на это по-другому, лучше понимаю себя. Вы увидите другого игрока, другого и лучшего. Я счастлив, что могу сыграть в этом финале. Я бы обменял этот Кубок на все другие титулы, которые у меня есть. Выиграть Кубок с "Атлетиком" было бы чем-то особенным. Я также хочу выиграть его для моих товарищей по команде, которые пытались сделать это в течение длительного времени", - сказал Берчиче в интервью Marca.
Напомним, что защитник "Атлетика" недавно подписал новое соглашение со своим клубом, которое будет действовать до 30 июня 2025 года, с опцией продления еще на год. В текущем сезоне Берчиче отыграл 27 матчей и забил три мяча.
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