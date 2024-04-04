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Атлетико хочет приобрести защитника Реал Сосьедада
Об этом сообщает Mundo Deportivo
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images
Мадридский "Атлетико" уже готовится к летнему трансферному окну. Кольчонерос сделали предложение "Реалу Сосьедад" за Робена Ле Нормана в размере 20 миллионов евро плюс Хави Галан.
Мадридский клуб собирается попробовать включить защитника из Эстремадуры, на которого Симеоне не рассчитывает. Аргентинский тренер хочет укрепить центр обороны игроком из Сан-Себастьяна, который имеет контракт с "Реалом" до 2026 года. Это предложение кажется недостаточным, учитывая, что отступные Ле Нормана составляют 60 млн евро, а рыночная стоимость, которую дает transfermarkt, - 40 миллионов.
Добавим, что центральный защитник в этом сезоне сыграл 37 матчей и забил 2 гола.
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