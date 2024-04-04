Яремчук пропустит из-за травмы. Гранада – Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Роман Яремчук в последнее время стал игроком основы "Валенсии", но в матче против "Гранады" он точно не сыграет – травма. Справятся ли партнеры без украинца? Узнаем из видеотрансляции.

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Матч чемпионата Испании состоится 4-го апреля в 21:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

Чемпионат Испании

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1