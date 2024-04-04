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Яремчук пропустит из-за травмы. Гранада – Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

Гранада - Валенсия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Яремчук пропустит из-за травмы. Гранада – Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Фото - Ла Ліга / Автор - невідомий

Новина українською

Роман Яремчук в последнее время стал игроком основы "Валенсии", но в матче против "Гранады" он точно не сыграет – травма. Справятся ли партнеры без украинца? Узнаем из видеотрансляции.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч чемпионата Испании состоится 4-го апреля в 21:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

Чемпионат Испании

"Гранада" 21:00 "Валенсия"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Гранада - Валенсія
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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