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Яремчук пропустит из-за травмы. Гранада – Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Гранада - Валенсия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Ла Ліга / Автор - невідомий
Роман Яремчук в последнее время стал игроком основы "Валенсии", но в матче против "Гранады" он точно не сыграет – травма. Справятся ли партнеры без украинца? Узнаем из видеотрансляции.
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Матч чемпионата Испании состоится 4-го апреля в 21:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.
Чемпионат Испании
"Гранада" 21:00 "Валенсия"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Гранада - ВаленсіяСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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