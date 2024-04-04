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Примера. Гранада — Валенсия 0:1. Без Яремчука и игры, но с победой
Максимально несправедливый счет
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
Этот матч должны были сыграть больше месяца назад, но перенесли из-за трагического пожара в Валенсии.
"Гранада" больше хотела победить — много атаковала, даже доминировала с первых минут. Еще в первом тайме Гумбау пальнул в перекладину, а удары Пеллистри и Узуни блестяще отбил Мамардашвили.
На 60-й минуте статистика ударов по воротам была 8:2 в пользу хозяев. У "Валенсии" не получалось вообще ничего.
И что было потом? Две грубых ошибки в защите "Насридов". В первом случае Васкес простил и пробил выше, а вот на 78-й минуте Андре Алмейда подкараулил неудачный вынос после стандарта и пробил точно в нижний угол ворот.
GOLAZO de André Almeida.— Pulpo (@pulpista) April 4, 2024
Vamos cojones!!!!pic.twitter.com/wM5qHzOjU5
Наш Роман Яремчук игру пропускал из-за травмы и, по правде, это ударило по качеству атак "Летучих мышей". Перевод Диего Лопеса из фланга в центр не сработал.
В таблице победа подняла "Валенсию" на 7-е место с 44 очками. У "Гранады" - 19-е место и 14 баллов. Ее вылет — уже решенное дело.
26-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"
"Гранада" - "Валенсия" - 0:1
Гол: Алмейда, 78
"Гранада": Баталья — Мендес (Рикард Санчес, 65), Рубио, Микель, Нева — Пеллистри, Серхио Руис (Вильяр, 79), Гумбау, Корбяну (Юзвяк, 57) — Бойе, Узуни (Аресо, 79)
"Валенсия": Мамардашвили — Коррея, Москера, Озкачар, Фулькье (Васкес, 57) — Фран Перес (Питер Федерико, 69), Герра, Пепелу, Канос (Алмейда, 57) — Диего Лопес, Дуро (Альберто Мари, 86)
Предупреждения: Бойе, 59, Юзвяк, 63, Вильяр, 80 — Питер Федерико, 70
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