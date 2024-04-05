Атлетик — Мальорка. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка короля

Максимально неожиданный финал Кубка в этом году в Испании. За трофей поборются "Атлетик", не выигрывавший его с 1984-го, и "Мальорка", чей последний триумф пришелся на 2003 год.

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В текущем сезоне баски определенно симпатичнее. Они забили вдвое больше голов, чем "Мальорка" (50 против 25), и лишь на 2 очка отстают от зоны Лиги чемпионов, пока их соперник барахтается в нижней части таблицы.

Лидеры басков — братья Уильямс — невероятно хороши и быстры на пространстве, но "Мальорка" им его не даст. Она закроется в штрафной и будет отбиваться числом. Нас ждет классический бой косы и камня.

Чьи козыри по итогу возьмут верх — узнаем в субботу , 6 апреля , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало матча — в 23:00 по Киеву.

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