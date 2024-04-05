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Атлетик — Мальорка. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка короля
"Атлетик" — "Мальорка": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.04.2024 ⋊ Кубок короля на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Максимально неожиданный финал Кубка в этом году в Испании. За трофей поборются "Атлетик", не выигрывавший его с 1984-го, и "Мальорка", чей последний триумф пришелся на 2003 год.
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В текущем сезоне баски определенно симпатичнее. Они забили вдвое больше голов, чем "Мальорка" (50 против 25), и лишь на 2 очка отстают от зоны Лиги чемпионов, пока их соперник барахтается в нижней части таблицы.
Лидеры басков — братья Уильямс — невероятно хороши и быстры на пространстве, но "Мальорка" им его не даст. Она закроется в штрафной и будет отбиваться числом. Нас ждет классический бой косы и камня.
Чьи козыри по итогу возьмут верх — узнаем в субботу, 6 апреля, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало матча — в 23:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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