Клубы АПЛ хотят приобрести молодого таланта Барселоны

Имя Микаила Файе в последнее время еще чаще стало звучать в различных иностранных СМИ. Несмотря на то, что футболист еще не дебютировал за основную команду "Барселоны", его уход из команды кажется неизбежным.

По информации издания, кроме "МЮ", немецких и итальянских клубов, сенегальским защитником заинтересовались "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал". Ситуация вокруг Файе делает ее такой интересной еще и потому, что "Барселона" не знает, что делать с 19-летним футболистом. Потрясающее появление Пау Кубарси в последние недели полностью изменило планы клуба относительно их задней линии, даже заставив их рассмотреть возможность продажи Жюля Кунде. Поговаривают, что Файе также может быть продан летом, чтобы помочь каталонцам сбалансировать финансовую отчетность.

Добавим, что по данным transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 5 млн евро.