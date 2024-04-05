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Куртуа обещает вернуться в общую группу Реала в конце апреля
Тибо намерен вернуться в конце сезона
Фото: twitter.com/thibautcourtois
31-летний бельгийский голкипер "Реала" Тибо Куртуа заявил, что вернется в общую группу команды после травмы до окончания сезона.
После операции на мениске ожидалось, что голкипер точно пропустит остаток нынешнего сезона, однако Тибо настроен более оптимистично.
"В конце месяца я снова буду тренироваться с группой", – сказал Куртуа.
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Напомним, что Куртуа пропустил весь сезон – сначала из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена, а затем – после проблем с мениском.
В отсутствии Тибо основным голкипером "Реала" Испании является украинец Андрей Лунин.
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