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Куртуа обещает вернуться в общую группу Реала в конце апреля

Испания
Обновлено

Тибо намерен вернуться в конце сезона

Куртуа обещает вернуться в общую группу Реала в конце апреля

Фото: twitter.com/thibautcourtois

Новина українською

31-летний бельгийский голкипер "Реала" Тибо Куртуа заявил, что вернется в общую группу команды после травмы до окончания сезона.

После операции на мениске ожидалось, что голкипер точно пропустит остаток нынешнего сезона, однако Тибо настроен более оптимистично.

"В конце месяца я снова буду тренироваться с группой", – сказал Куртуа.

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Напомним, что Куртуа пропустил весь сезон – сначала из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена, а затем – после проблем с мениском.

В отсутствии Тибо основным голкипером "Реала" Испании является украинец Андрей Лунин.

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Источник:
Madrid Xtra
Опубликовал: Михаил Черныш
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