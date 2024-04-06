Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал на 100% считает Куртуа основным голкипером на следующий сезон
Неутешительные новости от Романо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно голкипер "Реала" Тибо Куртуа сообщил, что в конце апреля снова вернется к тренировкам в группе. Прогресс в восстановлении 31-летнего футболиста идет хорошим темпом.
Инсайдер Фабрицио Романо отметил, что "сливочные" рассчитывают на бельгийца. В следующем сезоне, по мнению клуба, Куртуа на 100% должен быть первым вратарем. “Реал” никогда не менял эту позицию на протяжении всего периода восстановления Тибо.
Бельгиец находится в лазарете с августа прошлого года. Недавно он уже занимался в общей группе, однако снова травмировался и выбыл практически до конца сезона.
В этом чемпионате на его счету ни одного сыгранного поединка. В последний раз он выходил на поле в официальном матче 17 июня во встрече сборной Бельгии против Австрии.
Основным голкипером "Реала" в текущем сезоне является украинец Андрей Лунин. Он выиграл конкуренцию у Кепи Ариссабалаги и провел всего 24 матча во всех турнирах, пропустив 19 голов и 11 раз оставив свои ворота сухими.
Добавим, что контракт Куртуа с “Реалом” действует до 2026 года.
Популярное сейчас
- Хацкевич покинул Заглембе, Шахтер стимулирует соперников Динамо, Кривбасс получил бронь от мобилизации. Главные новости за 5 апреля
- Интересуется не только футболом: Салах рассказал о хобби, которые помогают ему быть "лучшей версией самого себя"
- Буковина оценила ориентировочные инвестиции для модернизации стадиона
- Анчелотти лишил Лунина индивидуального трофея - тренер уже извинился
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО