Реал на 100% считает Куртуа основным голкипером на следующий сезон

Недавно голкипер "Реала" Тибо Куртуа сообщил, что в конце апреля снова вернется к тренировкам в группе. Прогресс в восстановлении 31-летнего футболиста идет хорошим темпом.

Инсайдер Фабрицио Романо отметил, что "сливочные" рассчитывают на бельгийца. В следующем сезоне, по мнению клуба, Куртуа на 100% должен быть первым вратарем. “Реал” никогда не менял эту позицию на протяжении всего периода восстановления Тибо.

Бельгиец находится в лазарете с августа прошлого года. Недавно он уже занимался в общей группе, однако снова травмировался и выбыл практически до конца сезона.

В этом чемпионате на его счету ни одного сыгранного поединка. В последний раз он выходил на поле в официальном матче 17 июня во встрече сборной Бельгии против Австрии.

Основным голкипером "Реала" в текущем сезоне является украинец Андрей Лунин. Он выиграл конкуренцию у Кепи Ариссабалаги и провел всего 24 матча во всех турнирах, пропустив 19 голов и 11 раз оставив свои ворота сухими.

Добавим, что контракт Куртуа с “Реалом” действует до 2026 года.