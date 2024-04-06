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Реал на 100% считает Куртуа основным голкипером на следующий сезон

Испания

Неутешительные новости от Романо

Реал на 100% считает Куртуа основным голкипером на следующий сезон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно голкипер "Реала" Тибо Куртуа сообщил, что в конце апреля снова вернется к тренировкам в группе. Прогресс в восстановлении 31-летнего футболиста идет хорошим темпом.

Инсайдер Фабрицио Романо отметил, что "сливочные" рассчитывают на бельгийца. В следующем сезоне, по мнению клуба, Куртуа на 100% должен быть первым вратарем. “Реал” никогда не менял эту позицию на протяжении всего периода восстановления Тибо.

Бельгиец находится в лазарете с августа прошлого года. Недавно он уже занимался в общей группе, однако снова травмировался и выбыл практически до конца сезона.

В этом чемпионате на его счету ни одного сыгранного поединка. В последний раз он выходил на поле в официальном матче 17 июня во встрече сборной Бельгии против Австрии.

Основным голкипером "Реала" в текущем сезоне является украинец Андрей Лунин. Он выиграл конкуренцию у Кепи Ариссабалаги и провел всего 24 матча во всех турнирах, пропустив 19 голов и 11 раз оставив свои ворота сухими.

Добавим, что контракт Куртуа с “Реалом” действует до 2026 года.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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