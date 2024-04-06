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Игрокам Барселоны подарили MacBook после победы над Атлетико. Хави и его штаб подарки не получили

Испания

Не хватило на всех?

Игрокам Барселоны подарили MacBook после победы над Атлетико. Хави и его штаб подарки не получили

Getty Images / Global Images Ukraine

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В матче 15 тура чемпионата Испании в первом круге "Барселона" победила "Атлетико" со счетом 1:0. Встреча прошла в декабре 2023 года.

Согласно информации Mundo Deportivo, игроки "блауграны" получили от клуба ноутбуки от компании Apple MacBook за заработанные три очка в поединке против "матрасников".

Однако тренерский штаб эти подарки не получил. В том числе и главный наставник команды Хави остался без ноутбука от руководства клуба.

Добавим, что 17 марта "Барселона" снова победила "Атлетико", но уже со счетом 3:0. В настоящее время подопечные Хави, который объявил об уходе из команды в конце сезона, занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Максим Кучер
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