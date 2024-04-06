Тебас: Мы проводим отличную кампанию против расизма

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о достижениях в борьбе с расизмом в испанском футболе.

"Нет, Испания не является расистской страной. Абсолютно нет. Но меня волнуют любые проблемы, связанные с расизмом. Мы проводим замечательную кампанию против расизма. За эти годы был достигнут значительный прогресс.

На стадионах больше нет скандирований. Почти все, кто присутствовал на матчах в прошлом, выкрикивали друг на друга оскорбительные кричалки "черный" или "п####р" по всему стадиону.

И мы это искоренили. Это существовало 10-12 лет назад. Сейчас это единичные случаи.

Также очень важно защищать тех игроков, которые являются лидерами мнений в этой борьбе против расизма, потому что они наиболее уязвимы. Поэтому вы должны быть на высоте, и Винисиус знает, что мы стараемся защитить их как можно больше", - сказал Тебас.