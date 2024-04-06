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Тебас: Мы проводим отличную кампанию против расизма

Испания
Обновлено

Действительно ли это так?

Тебас: Мы проводим отличную кампанию против расизма

Хав'єр Тебас, фото - Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о достижениях в борьбе с расизмом в испанском футболе.

"Нет, Испания не является расистской страной. Абсолютно нет. Но меня волнуют любые проблемы, связанные с расизмом. Мы проводим замечательную кампанию против расизма. За эти годы был достигнут значительный прогресс.

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На стадионах больше нет скандирований. Почти все, кто присутствовал на матчах в прошлом, выкрикивали друг на друга оскорбительные кричалки "черный" или "п####р" по всему стадиону.

И мы это искоренили. Это существовало 10-12 лет назад. Сейчас это единичные случаи.

Также очень важно защищать тех игроков, которые являются лидерами мнений в этой борьбе против расизма, потому что они наиболее уязвимы. Поэтому вы должны быть на высоте, и Винисиус знает, что мы стараемся защитить их как можно больше", - сказал Тебас.

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Ла Лига Хавьер Тебас
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Вarcelinius
06.04.2024 в 19:15
Вы наоборот проводите отличную компанию по разжиганию расовой ненависти и ваш подставной и продажный подсвинок Свинька вам в этом прекрасно помогает. А Тебас, прохиндей и поджидок, имеет с этого свой гешефт.
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Комментарии 1
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Вarcelinius
06.04.2024 в 19:15
Вы наоборот проводите отличную компанию по разжиганию расовой ненависти и ваш подставной и продажный подсвинок Свинька вам в этом прекрасно помогает. А Тебас, прохиндей и поджидок, имеет с этого свой гешефт.
Ответить
0
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