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Президент Ла Лиги поддержит жалобу Севильи на телевидение мадридского Реала
Заручились поддержкой Хавьера Тебаса
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
Ла Лига присоединится к жалобе "Севильи", если Федерация футбола Испании решит начать расследование по Real Madrid TV из-за его видеороликов против судей, сообщает AS
По информации издания, президент чемпионата Испании Хавьер Тебас заявил, что не покинет "Севилью" в случае открытия ответного дела против телевидения мадридского "Реала". Отмечается, что "Севилья" считает, что видеоролик, представленный на канале "Реал Мадрида", оказывает давление на арбитра.
Напомним, вчера на канале Real Madrid TV были представлены ошибки арбитра Исидро Диаса де Мэри. Именно он будет обслуживать матч "Севильи" против "Реала", который состоится сегодня в 22:00.
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