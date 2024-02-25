Президент Ла Лиги поддержит жалобу Севильи на телевидение мадридского Реала

Ла Лига присоединится к жалобе "Севильи", если Федерация футбола Испании решит начать расследование по Real Madrid TV из-за его видеороликов против судей, сообщает AS

По информации издания, президент чемпионата Испании Хавьер Тебас заявил, что не покинет "Севилью" в случае открытия ответного дела против телевидения мадридского "Реала". Отмечается, что "Севилья" считает, что видеоролик, представленный на канале "Реал Мадрида", оказывает давление на арбитра.

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Напомним, вчера на канале Real Madrid TV были представлены ошибки арбитра Исидро Диаса де Мэри. Именно он будет обслуживать матч "Севильи" против "Реала", который состоится сегодня в 22:00.