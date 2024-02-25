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Президент Ла Лиги поддержит жалобу Севильи на телевидение мадридского Реала

Испания
Обновлено

Заручились поддержкой Хавьера Тебаса

Президент Ла Лиги поддержит жалобу Севильи на телевидение мадридского Реала

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Новина українською

Ла Лига присоединится к жалобе "Севильи", если Федерация футбола Испании решит начать расследование по Real Madrid TV из-за его видеороликов против судей, сообщает AS

По информации издания, президент чемпионата Испании Хавьер Тебас заявил, что не покинет "Севилью" в случае открытия ответного дела против телевидения мадридского "Реала". Отмечается, что "Севилья" считает, что видеоролик, представленный на канале "Реал Мадрида", оказывает давление на арбитра.

Читайте такжеРеалу безразлично на жалобы Севильи в Федерацию - источник

Напомним, вчера на канале Real Madrid TV были представлены ошибки арбитра Исидро Диаса де Мэри. Именно он будет обслуживать матч "Севильи" против "Реала", который состоится сегодня в 22:00.

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Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
25.02.2024 в 11:48
ША пригадую МЛ... Той теж перед матчем "проводив акції" на підтримку свого "найкращого" клубу Так Севілья наразі в різних категоріях з РМ, утім натравлювати на неї смугастеньких то те смердить КаКлом.
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
25.02.2024 в 11:48
ША пригадую МЛ... Той теж перед матчем "проводив акції" на підтримку свого "найкращого" клубу Так Севілья наразі в різних категоріях з РМ, утім натравлювати на неї смугастеньких то те смердить КаКлом.
Ответить
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