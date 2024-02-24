Реалу безразлично на жалобы Севильи в Федерацию - источник

Сегодня, 24-го февраля, "Севилья" на своем сайте обнародовала заявление, в котором обратила внимание на сюжеты канала Real Madrid TV. В них мадридцы указали на предыдущие ошибки арбитра Исидро Диаса де Меры. Именно он будет обслуживать матч "Севильи" и "Реала" завтра, 25-го февраля. Также, были показаны ошибки арбитра VAR Гонсалеса Фуэртеса. Красно-белые осудили кампанию соперника перед очным поединком и заявили, что будут обращаться по этому поводу в Федерацию футбола Испании.

Журналисты издания Marca связались с "Реалом", чтобы получить от них реакцию на эту ситуацию. Газета сообщила, что руководство клуба заявление "Севильи" вообще не волнует. По словам боссов "Реала", шансов на то, что они будут наказаны, нет.

Матч "Реал" - "Севилья" состоится 25-го февраля на "Сантьяго Бернабеу". Начало в 22:00.