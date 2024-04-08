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Защитник мадридского Атлетико может покинуть команду этим летом свободным агентом
Об этом сообщает Фабрицио Романо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матрасники и Марио Эрмосо не могут прийти к согласию относительно нового контракта и вероятность того, что центральный защитник покинет клуб в статусе свободного агента, становится все ближе. "Атлетико" активизировал контакты с окружением футболиста о продлении соглашения еще в июне 2023 года, но все заканчивается безрезультатно.
Уход Эрмосо как свободного агента этим летом воспринимается его нынешним клубом как должное. Кроме того, не ведутся открытые переговоры между испанцем и миланским "Интером" и "Ювентусом", с которыми его связывали ранее.
????⚪️ No change of plans as things stand between Mario Hermoso and Atlético Madrid. No agreement over new deal as he's expected to leave as free agent.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 7, 2024
There are currently no talks ongoing with Inter or Juventus despite recent links. @MatteMoretto ???? pic.twitter.com/yozETffLHK
Добавим, что Эрмосо в этом сезоне провел 36 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.
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