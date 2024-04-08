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Защитник мадридского Атлетико может покинуть команду этим летом свободным агентом

Испания

Об этом сообщает Фабрицио Романо

Защитник мадридского Атлетико может покинуть команду этим летом свободным агентом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Матрасники и Марио Эрмосо не могут прийти к согласию относительно нового контракта и вероятность того, что центральный защитник покинет клуб в статусе свободного агента, становится все ближе. "Атлетико" активизировал контакты с окружением футболиста о продлении соглашения еще в июне 2023 года, но все заканчивается безрезультатно.

Уход Эрмосо как свободного агента этим летом воспринимается его нынешним клубом как должное. Кроме того, не ведутся открытые переговоры между испанцем и миланским "Интером" и "Ювентусом", с которыми его связывали ранее.

Добавим, что Эрмосо в этом сезоне провел 36 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.

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Атлетико (Мадрид) Марио Эрмосо
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Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Александр Гресь
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