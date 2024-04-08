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Феликс: Я думаю, что убедил Бернарду Силву присоединиться к Барсе
Игрок может покинуть Премьер-Лигу
Фото: Getty Images
Вингер "Барселоны" Жоау Феликс рассказал о своем партнере по команде из национальной сборной Португалии Бернарду Силву, который сейчас выступает за "Манчестер Сити".
"Я думаю, что убедил Бернарду Силву присоединиться к "Барсе", это правда! Но сейчас это зависит не от него".
"Он расспрашивал меня о жилье, еде, безопасности... обо всем! Если он придет, "Барса" будет в восторге от Бернарду", - добавил Феликс.
У Силвы контракт с английским клубом рассчитан до июня 2026 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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