  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Феликс: Я думаю, что убедил Бернарду Силву присоединиться к Барсе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Феликс: Я думаю, что убедил Бернарду Силву присоединиться к Барсе

Испания

Игрок может покинуть Премьер-Лигу

Феликс: Я думаю, что убедил Бернарду Силву присоединиться к Барсе

Фото: Getty Images

Новина українською

Вингер "Барселоны" Жоау Феликс рассказал о своем партнере по команде из национальной сборной Португалии Бернарду Силву, который сейчас выступает за "Манчестер Сити".

"Я думаю, что убедил Бернарду Силву присоединиться к "Барсе", это правда! Но сейчас это зависит не от него".

Читайте такжеЖелают сохранить воспитанников. Барселона продлит контракт 32-летнему защитнику

"Он расспрашивал меня о жилье, еде, безопасности... обо всем! Если он придет, "Барса" будет в восторге от Бернарду", - добавил Феликс.

У Силвы контракт с английским клубом рассчитан до июня 2026 года.

По теме
yellow-arrow
Роберт Левандовский: Я смогу остаться в Барселоне после завершения карьеры
yellow-arrow
Анчелотти: Гвардиола - великолепен, но меня не волнует, что он думает обо мне
yellow-arrow
Журналист: Жирона предложила Цыганкову новый контракт на улучшенных финансовых условиях
Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва Жоау Феликс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости