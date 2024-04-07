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Желают сохранить воспитанников. Барселона продлит контракт 32-летнему защитнику
Но захочет ли игрок продолжать играть за Барсу?
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Руководство "Барселоны" приняло решение продлить контракт Серхи Роберто, сообщает Mundo Deportivo.
Как говорится в издании, "Барселона" собирается продлить контракт Роберто, который истекает грядущим летом, ещё на один сезон с сохранением текущей заработной платы. Отмечается, что после объявы Хави об уходе с поста главного тренера 32-летний испанец заявил, что также покинет клуб в конце сезона.
Напомним, за этот сезон защитник сыграл в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.
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