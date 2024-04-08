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Роберт Левандовский: Я смогу остаться в Барселоне после завершения карьеры

Испания
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Игрок поделился своими мыслями о будущем

Роберт Левандовский: Я смогу остаться в Барселоне после завершения карьеры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард Роберт Левандовский намерен остаться в Барселоне даже после окончания игровой карьеры.

"Трудно предсказать, что я буду делать, когда завершу свою карьеру. Но Барселона -- это, без сомнения, город, в который я вернусь. Конечно, мы также поедем в Варшаву, потому что у меня есть семья и друзья, но когда у меня будет больше времени, мы вернемся в Барселону. Это город, в котором я чувствую, что смогу остаться после завершения карьеры".

Роберт в нынешнем сезоне за "Барселону" сыграл 40 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 9 ассистов.

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Роберт Левандовский Барселона
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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