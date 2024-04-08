Роберт Левандовский: Я смогу остаться в Барселоне после завершения карьеры

Форвард Роберт Левандовский намерен остаться в Барселоне даже после окончания игровой карьеры.

"Трудно предсказать, что я буду делать, когда завершу свою карьеру. Но Барселона -- это, без сомнения, город, в который я вернусь. Конечно, мы также поедем в Варшаву, потому что у меня есть семья и друзья, но когда у меня будет больше времени, мы вернемся в Барселону. Это город, в котором я чувствую, что смогу остаться после завершения карьеры".