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Роберт Левандовский: Я смогу остаться в Барселоне после завершения карьеры
Игрок поделился своими мыслями о будущем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард Роберт Левандовский намерен остаться в Барселоне даже после окончания игровой карьеры.
"Трудно предсказать, что я буду делать, когда завершу свою карьеру. Но Барселона -- это, без сомнения, город, в который я вернусь. Конечно, мы также поедем в Варшаву, потому что у меня есть семья и друзья, но когда у меня будет больше времени, мы вернемся в Барселону. Это город, в котором я чувствую, что смогу остаться после завершения карьеры".
Роберт в нынешнем сезоне за "Барселону" сыграл 40 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 9 ассистов.
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