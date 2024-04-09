Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне намекнул на возможное возвращение в Италию.

"У меня здесь контракт до 2027 года, поэтому я не могу назвать дату, но я намерен вернуться в Италию, потому что чувствовал себя там хорошо. В Катании я многому научился как тренер".