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Диего Симеоне намекнул на возможное возвращение в Италию
В Катании я многому научился как тренер (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне намекнул на возможное возвращение в Италию.
"У меня здесь контракт до 2027 года, поэтому я не могу назвать дату, но я намерен вернуться в Италию, потому что чувствовал себя там хорошо. В Катании я многому научился как тренер".
Напомним, что завтра, 10 апреля, подопечные Диего будут играть против "Боруссии Д" в рамках Лиги Чемпионов.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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