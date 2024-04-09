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Диего Симеоне намекнул на возможное возвращение в Италию

Испания
Обновлено

В Катании я многому научился как тренер (с)

Диего Симеоне намекнул на возможное возвращение в Италию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне намекнул на возможное возвращение в Италию.

"У меня здесь контракт до 2027 года, поэтому я не могу назвать дату, но я намерен вернуться в Италию, потому что чувствовал себя там хорошо. В Катании я многому научился как тренер".

Напомним, что завтра, 10 апреля, подопечные Диего будут играть против "Боруссии Д" в рамках Лиги Чемпионов.

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Катания (Катания)
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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