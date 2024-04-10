Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб Серии А подготовил трехлетний контракт для Конте - Источник
Наполи хочет сотрудничать с 54-летним специалистом
Фото: uefa.com
ействующий чемпион Италии "Наполи" хочет со следующего сезона назначения на должность главного тренера Антонио Конте.
По информации издания Football Italia, клуб подготовил для тренера трехлетний контракт. "Наполи" готов предложить Конте 8 млн евро в год, что в сумме составляет 24 млн евро за три сезона.
Напомним, в марте 2023 года Антонио ушел с поста главного тренера "Тоттенхэма".
Читайте также"Черная бухгалтерия". Генерального директора Наполи вызвали в прокуратуру
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Официально. Стали известны причины отсутствия Ярмоленко на тренировке Динамо
- Гвардиола - после матча с Реалом: Пересу надо побеспокоиться о качестве газона на стадионе
- "Я не дошел километр до стадиона, когда меня забрали представители ТЦК". Игрок Чайки рассказал, как оказался в составе ВСУ
- Энрике: Я не знаю такого тренера как Хави Эрнандес
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- Красотка дня. Сексуальная девушка конкурента Зинченко восхищает фанатов мастерским исполнением тверка. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн