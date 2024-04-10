Клуб Серии А подготовил трехлетний контракт для Конте - Источник

ействующий чемпион Италии "Наполи" хочет со следующего сезона назначения на должность главного тренера Антонио Конте.

По информации издания Football Italia, клуб подготовил для тренера трехлетний контракт. "Наполи" готов предложить Конте 8 млн евро в год, что в сумме составляет 24 млн евро за три сезона.

Напомним, в марте 2023 года Антонио ушел с поста главного тренера "Тоттенхэма".

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