"Черная бухгалтерия". Генерального директора Наполи вызвали в прокуратуру

Сегодня, 3 апреля, генеральный директор "Наполи" Аурелио Де Лаурентис был допрошен прокурором по делу о "черной бухгалтерии", в котором фигурирует нападающий Виктор Осимхен.

Де Лаурентис явился в римскую прокуратуру в полдень, где его допросили в рамках расследования. Его сопровождал адвокат Фабио Фульджери.

Сначала документы по этому делу находились в прокуратуре Неаполя, но впоследствии были переданы в Рим.