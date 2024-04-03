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"Черная бухгалтерия". Генерального директора Наполи вызвали в прокуратуру

Италия

Де Лаурентиса вызвали в римскую прокуратуру

"Черная бухгалтерия". Генерального директора Наполи вызвали в прокуратуру

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 3 апреля, генеральный директор "Наполи" Аурелио Де Лаурентис был допрошен прокурором по делу о "черной бухгалтерии", в котором фигурирует нападающий Виктор Осимхен.

Де Лаурентис явился в римскую прокуратуру в полдень, где его допросили в рамках расследования. Его сопровождал адвокат Фабио Фульджери.

Сначала документы по этому делу находились в прокуратуре Неаполя, но впоследствии были переданы в Рим.

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Аурелио де Лаурентис Наполи Виктор Осимхен
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Источник:
one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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