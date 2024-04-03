Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Черная бухгалтерия". Генерального директора Наполи вызвали в прокуратуру
Де Лаурентиса вызвали в римскую прокуратуру
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 3 апреля, генеральный директор "Наполи" Аурелио Де Лаурентис был допрошен прокурором по делу о "черной бухгалтерии", в котором фигурирует нападающий Виктор Осимхен.
Де Лаурентис явился в римскую прокуратуру в полдень, где его допросили в рамках расследования. Его сопровождал адвокат Фабио Фульджери.
Сначала документы по этому делу находились в прокуратуре Неаполя, но впоследствии были переданы в Рим.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:one football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Лучший запасной Европы играет за Жирону. В 37 лет он побил рекорды Суареса, нахваливает Довбика и претендует на памятник
- Сейв дня. ВИДЕО, как Миколенко вынес головой мяч из пустых ворот
- Источник: Ювентус поставил ультиматум Аллегри
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн